Yaylalarda kalanlara mobil sağlık hizmeti

Muş İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Korkut İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi, Korkut ilçesine bağlı Karakale Köyü yaylalarında kalanlar için mobil sağlık ekibi oluşturdu. Ardından da bu ekip, yaylalara giderek köylüleleri sağlık taramasından geçirdi. Ayrıca ateş, tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapan sağlık görevlileri, çocuklara fırça ve macun dağıttı.

Korkut İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Mesut Topdemir, "Yaz aylarında yaylalarda yaşam süren vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için dağ köylerindeki yaylalara çıktık. Ücretsiz kan, şeker, tansiyon ölçümü yapmaktayız. Ayrıca, ağız ve diş sağlığı hizmeti konusunda da mobil aracımızla yaylalarda hizmet veriyoruz" dedi.

Korkut İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Merve Özdemir de, "Mobil hizmet aracımızla yaylalara geliyoruz. Burada ailelerin şeker, tansiyon takiplerini yapıyoruz. Gerekli bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Ayrıca, çocukların rutin muayenelerini, izlemlerini yapıyoruz. Hizmetin her yerde olabileceğine inanıyorum. Yaylalarda gayet güzel bir şekilde hizmet verebiliyoruz" diye konuştu.

Yaylada kalanlara ağız ve diş sağlığını anlatarak, macun ile fırça verdiklerini belirten diş hekimi Merve Tülüce ise, şunları söyledi:

"Rutin bir şekilde yayla, belde ve köylere giderek, taramalar yapmaktayız. Muş'taki merkezimiz, Türkiye'de taramalarda ikinci olmuş durumda. Yayladaki genç ve çocuklara diş fırçası ile macunu dağıtarak, ağız ve diş fırçalama alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Genel olarak gördüğümüz kadarıyla ağız hijyenleri çok kötü durumda, biz gerekli merkezlere yönlendiriyoruz."

İlk defa bir doktorun dişlerine baktığını belirten ve dişlerinde çürük tespit edilen Narin Tunç, bundan sora ağız ve diş sağlığına dikkat edeceğini söyledi. Hülya Çelik de sağlık kontrolüne gelen görevlilere teşekkür etti.