Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari-Şemdinli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
|24 Ağustos 2019 22:13
|Yazdır
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
24 Ağustos 2019 21:38
|Çukurca'da yaralanan asker şehit oldu
24 Ağustos 2019 20:46
|İkisi kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
24 Ağustos 2019 18:03
|Hakkari'de bazı alanlar 'güvenlik bölgesi' ilan edildi
24 Ağustos 2019 17:14
|HDP'liler, oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı
24 Ağustos 2019 13:30
|Adana'da terör operasyonlarında 3 kişiye gözaltı
24 Ağustos 2019 10:30
|Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı
24 Ağustos 2019 10:08
|FETÖ 'Patates hat'ları böyle almış
24 Ağustos 2019 06:40
|FETÖ'nün 'mahrem yapısına' operasyonda 2 tutuklama
24 Ağustos 2019 05:06
|FETÖ soruşturması yalanıyla 59 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı
23 Ağustos 2019 22:59