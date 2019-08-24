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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.
|24 Ağustos 2019 22:18
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.
Ali Öz idaresindeki 48 ABU 297 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Bayır mevkisinde, karşı yönden gelen Ramazan Girgin yönetimindeki 06 EU 1695 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Öz ve aynı otomobildeki 3 kişi ile sürücü Girgin, eşi ve 3 kızı yaralandı.
Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Beyza Girgin'in (16) sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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