Günde 9,5 saat oturmak erken ölüme neden oluyor
Norveç'te yapılan bir araştırmaya göre, günde 9,5 saat oturmak, erken ölümlerin önünü açıyor. Araştırma, 36 binden fazla kişi üzerinde yapıldı ve 5 yıl sürdü.
|24 Ağustos 2019 22:52
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Oslo'daki Norveç Spor Bilimleri Okulu'nda yapılan, ABD ve Batı Avrupa'dan 40 yaş ve üzeri 36 bin 383 kişi üzerinde 5 yıl süren araştırmaya göre, günde 9,5 saat oturmak erken ölümlere sebep oluyor.
Araştırmada, seviyesinden bağımsız olarak fiziksel aktivitelerin insan ömrünü uzattığı vurgulandı.
5 yıl süren araştırmada, 2 bin 149 katılımcı yaşamını yitirdi.
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