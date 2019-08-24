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Ankara ormanlarının 'yangın gözlemcileri' 7/24 tetikte

Ankara'nın akciğeri olan Beynam Ormanı, 24 saat boyunca Yangın Gözetleme Kulelerinde görev yapan personel tarafından korunuyor.
 24 Ağustos 2019 23:14
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Ankara ormanlarının 'yangın gözlemcileri' 7/24 tetikte

Türkiye'nin ormanlık alanlarında yangınların erken fark edilebilmesi için hakim tepelere kurulan gözetleme kulelerinde görev yapan orman işçilerinin mesaileri aralıksız sürdürüyor. Ankara'ya 50 kilometre uzaklıkta olan bin 600 hektar alana sahip Beynam Ormanın zirvesine konuşlandırılan yangın gözetleme kulesinde 7 gün 24 saat işçiler görev yapıyor. Gözetleme personelleri, bazı dönemlerde günlerce ailelerinden uzakta kalarak bulundukları bölgede yaşayan insanların oksijen deposu ormanları koruyor. Oluşabilecek yangınlara karşı her an tetikte bekleyen gözetleme personelleri yangın esnasında birimlerin yönlendirilmesinde de önemli rol oynuyor. Şüpheli bir dumanı hemen yangın söndürme birimlerine bildiren ekipler, olası bir yangının daha da büyümesini önüne geçiyor.

Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer, ormanlık alanlarda yangınların erken fark edilebilmesi için hakim tepelere kurulan gözetleme kulelerinin önemi aktardı. Üstünyer, "Ankara Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 7 adet gözetleme kulesi yer alıyor. Beynam Yangın Gözetleme Kulemizde bunlardan bir tanesidir. Beynam Ormanları Ankara için önem arz ediyor. Bu yüzden bu yangın kulemiz önemi büyük. Beynam, bin 60 hektar alana sahip ve Ankara'nın ciğerleri niteliğinde bir ormandır. Personelimiz ilk etapta ihbarı alır almaz, yangın hareket merkezine haber veriyor. Ekiplerimiz en kısa zaman da yangın yerine hareket ediyor. Yangın yerinde ilk kullanılan arazözler, su tankları ve ilk müdahale araçları yer alıyor" dedi.

Yangınların yüzde 95 oranından insan kaynaklı çıktığını ifade eden Üstünyer, sözlerine şöyle devam etti:

"Ormanlık alanlarda çok çeşitli canlı barındırıyor. Burası aynı zamanda mesire alanı ve böyle olunca insanlar dinlenmek için hafta sonu burayı kullanıyorlar. Türkiye'de çıkan orman yangınlarının yüzde 95'i insan kaynaklı oluyor. Vatandaşlarımız gelip dinlensinler, pikniklerini yapsınlar ama lütfen giderken arkalarına bir baksınlar. Mangal ateşi bırakıp bırakmadıklarına dair. Vatandaşlarımızdan bunu istiyoruz. Olası bir yangın durumunda vatandaşlarımız ALO 177 hattını arasınlar. İnsanların hatasından dolayı çıkan yangında kaçmasınlar. Bize arayarak yangının konumu söylesin."

Ankara Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı Oktay Bilgin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıldır yangın gözetleme kulesinde görev yaptığını belirtti. Ankara'nın ciğerleri olan ormanları titizlikle kontrol etmeye çalıştıklarını anlatan Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:

"Göreve başlamadan önce 6 ay bir eğitim aldık. Tatbikat eşliğinde yangın söndürmenin yanında iş güvenliği eğitimleri de aldık. Yangın Gözetleme Kulelerinde vardiyalı çalışıyoruz. Bin 600 hektar alana sahip Beynam Ormanlarını korumaya çalışıyoruz."

Ormanları ve doğayı korumanın onur verici olduğunu aktaran Bilgin, "Burası bizim evimiz, iş yerimiz burası bizim her şeyimiz. Bizim mesleğimiz güzellikleri. Doğaya ve insanlara hizmet etmek bizim için onur verici bir durum. İnsanlar tatil günlerinde piknik yaparken bizler de ülkemizin ormanlarını korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Yaban hayatı var. Kulemizin yanında tilkiler geliyor onları besliyoruz ve koruyoruz" dedi.

Olası bir yangın durumunda nasıl hareket ettiklerini anlatan Bilgin, "Herhangi bir yerde duman gördüğüm zaman, anons ile ekip binamızda bulunan ilk müdahale aracını yönlendiriyorum. Daha sonra İşletme ve Bölge Müdürlüğümüzde bulunan Yangın Hareket Merkezine telsiz yoluyla bilgi aktarıyorum. Yangın daha büyürse arazözlerimiz çıkıyor. Özellikle hafta sonları piknik yapmak için insanlar geliyor. Bizler de yoğun şekilde ilk müdahale araçlarımızla devriye atarak insanlara uyarıda bulunuyoruz. Akşam tekrar piknik alanlarına gidip ateşin sönüp sönmediğini kontrol ettiklerini" aktardı.
İhlas Haber Ajansı
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