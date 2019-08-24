Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ilk toplantısını yaptı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 24 Ağustos'ta ilk toplantısını yaptı.
|24 Ağustos 2019 23:24
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5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine devre giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 24 Ağustos'ta ilk toplantısın yaptı.
Hakem Kurulu ilk toplantısı saat 17:00'de yaptı.
Kurul ilk toplantısında, Çalışma programını belirledi.
Hakem Kurulu ilk toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altındaki Çalışma Genel Müdürlüğü'nde yaptı.
Kurul 11 üyeden oluşuyor. Bu üyelerden 6'sını hükümet belirliyor. Kurula, Sayıştay Başkanı başkanlık ediyor. Kurulda 3 bakanlıktan üyeler, memur konfederasyonları temsilcileri ve 2 akademisyen bulunuyor.
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