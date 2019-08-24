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30 yıllık avukattan eşine uzaklaştırma kararı

İstanbul'da bir avukat, kendisine hazırladığı karışımları içmeye zorladığı ve kıyafetlerini kestiğini iddia ettiği eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
 24 Ağustos 2019 23:20
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30 yıllık avukattan eşine uzaklaştırma kararı

30 yıldır avukatlık yapan C.F.Ü., 14 Şubat 2019'da evlendiği eşi E. T. Ü.'nün manevi baskısına uğradığı ve şiddete dönük davranışlar sergilediği gerekçesiyle mahkemeye başvurarak, koruma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan koruma talebi dilekçesinde, "Davalı, eşinin hediye ettiği tabloyu sebepsiz yere parçalamış, elbiselerini makasla kesmiştir. Eşinin üzerinde kötü enerji olduğunu söyleyen E. T. Ü. evi terk etmiş ve ev eşyalarından bir kısmını da atmıştır. Yaşam koçu olduğunu söyleyen E. T. Ü., hiçbir sağlık denetiminden geçmeyen, doğal olduğunu iddia ettiği bir takım karışımları zoraki bir şekilde gerek evde gerekse halen yattığı hastanede C. F. Ü.'ye içirmeye çalışmıştır. Eşinin baskısına dayanamayan C. F. Ü., zaman zaman bu karışımları içmek zorunda kalmıştır" ifadelerine yer verildi.

'Karışımlar sağlığını etkileyebilir'

C.F.Ü'nün beyin kanaması geçirdiğinin anlatıldığı dilekçede, "C.F.Ü. durum böyle iken beyin kanaması geçirmiş, uzun süre yoğun bakımda yatmıştır. E. T. Ü., hastanede yattığı süreçte de bu karışımları eşine içirmek istemiştir. Avukat C. F. Ü. hastaneden taburcu olduktan sonra da bu karışımlar sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle hakkında korunma kararı verilmesini istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Mahkeme, avukat C.F.Ü'nün koruma talebini kabul ederek, E.T.Ü'nün bir ay süreyle eşinin tedavi gördüğü hastaneye, evine ve işyerine yaklaşmaması yönünde uzaklaştırma kararı verdi.

'Kadınlık gururunu incitici iddialar'

E. T. Ü., hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, "20 yılı aşkın MEB onaylı sertifikalarım vardır. Güzellik, estetisyenlik ve masaj uzmanıyım. Eşimle üç yıl önce mesleğim sebebiyle tanıştık ve evlendik. Eşim yıllar önce trafik kazası geçirmişti. En sonunda beyin kanaması geçirdi. Kullandığı ilaçlar nedeniyle halüsinasyonlar ve sanrılar görmeye başladı. Bu ilaçlar eşimin bilincini etkiledi. Ne hastanede ne de evde doktorlardan izinsiz eşime zorla herhangi bir şey yapmadım. Eşime zorla ilaç içirmeye çalıştığım iddiaları ciddi anlamda onur kırıcı ve kadınlık gururunu incitici iddialardır. Eşimin gerçekten uzak iddiaları nedeniyle mahkemenin kararına itiraz ediyorum" ifadelerine yer verildi. Mahkeme, E. T. Ü.'nün itiraz dilekçesini reddetti.
İhlas Haber Ajansı
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