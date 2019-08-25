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25 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları

25 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
 25 Ağustos 2019 00:06
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25 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tonya ilçesindeki Foleya Mountain Resort Otel Açılışı'na ve 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Trabzon/13.30/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunacak.

(İzmir/11.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'nın Biarritz kentinde 45. G7 Zirvesi düzenlenecek.

(Biarritz)

2- Hong Kong'ta, suçluların Çin'e iade yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolar takip ediliyor.

(Hong Kong)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. Tatar, "Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz'de Neler Oluyor" başlıklı konferans verecek ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek.

(Konya/12.00/12.30/15.30/17.00)

SPOR

1- Süper Lig'de sezonun 2. haftasına Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-Yeni Malatyaspor, Galatasaray-Konyaspor, Antalyaspor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Trabzon/19.15/İstanbul/Antalya/21.45)

2- TFF 1. Lig'de sezonun 2. haftası Ümraniyespor-Giresunspor, Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor, Bursaspor-Akhisarspor, Adanaspor-Eskişehirspor müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/17.00/İzmir/19.15/Bursa/Adana/21.45)

3- Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayacak.

4- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sürüyor.

- Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki üçüncü gün maçlarında Bulgaristan-Sırbistan, Yunanistan-Finlandiya karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00/19.30)

5- Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de sürüyor.

6- 2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen Atlas Challenge Turnuvası'nda yarı finalde Venezuela ile karşılaşacak.

(Suzhou/10.00)

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'i koşulacak.

(Northamptonshire/15.00)

***

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