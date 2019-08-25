Ak Parti'de yüzde 50 değişim beklentisi

AK Parti'yi 2023 hedeflerine taşıyacak kadroların belirleneceği 7'nci olağan kongre süreci için hazırlılar başladı. Ekim ayında başlayacak belde kongreleri öncesinde delegeler belirlenecek. Delege belirleme işlemi gerçekleştirilirken ince elenip sık dokunacak.

13 aylık bir süre içinde tamamlanması hedeflenen 7'nci olağan kongrede daha önceki kongrelerde olduğu gibi yüzde 50 ile 60 arasında bir yenilenme oranı bekleniyor.

KRİTERLER BELİRLENECEK

AK Parti'de 7'nci olağan kongre süreci için çalışmalar başlatıldı. İlk olarak delege yapısı gözden geçirilecek. Delegeler içerisinden hayatını kaybeden, istifa eden veya partiden uzaklaştırılan isimler liste dışı bırakılacak.

Mevcut delegelerle ilgili olarak da genel merkez tarafından hazırlanacak olan delege belirleme kriterleri doğrultusunda inceleme yapılacak. Kriterlere uymayan isimlerin üstü çizilecek.

Delege listeleri meslek grupları, yaş kriteri ve cinsiyet kotasına göre yeninden ele alınacak. Yine delegelerde akrabalık gibi şartlar da dikkate alınacak.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Bu kongre öncesinde delegeleri belirlerken oluşturulacak komisyonlar delege adayları ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek isim belirlemeye çalışacak. Delegelerin parti kültürünü almış ve partiye güçlü bağlarla bağlı isimlerden seçilmesi sağlanacak. Kimsenin görmediği, hiçbir parti çalışmasına katılmayan isimlerin delege olarak yazılarak partinin kaderini belirlemesine izin verilmeyecek.

MEVCUT YÖNETİMİN KARNESİ

Kongre süreçleri öncesinde mevcut yönetimlerin karnesi de çıkartılıyor. Yerel ve genel seçimlerdeki çalışmalardaki başarı oranları ve oy oranları bu değerlendirmede etkili olacak.

YÜZDE 50 DEĞİŞİM BEKLENİYOR

İl yöneticileri, bölge milletvekillerinin görüşleri de alınacak. 13 aylık bir süre içinde tamamlanması hedeflenen 7'nci olağan kongrede daha önceki kongrelerde olduğu gibi yüzde 50 ile 60 arasında bir yenilenme oranı bekleniyor.

Fazlı Şahan