'Kıran Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 8 oldu
Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldi
|25 Ağustos 2019 06:50
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İçişleri Bakanlığından, "Kıran Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist daha silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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