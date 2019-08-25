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Pompalı tüfekle selfie çekerken hayatını kaybetti
Ankara'da pompalı tüfekle başından vurulan 18 yaşındaki genç öldü, aynı evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı
|25 Ağustos 2019 07:10
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Ankara'da pompalı tüfekle vurulan 18 yaşındaki genç öldü.
İddiaya göre, Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde Ali Emir B, pompalı tüfekle özçekim yapmak isterken silahın ateş alması sonucu başından vuruldu.
İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Ali Emir B'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri olay sırasında Ali Emir B. ile aynı evde bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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