'Görevden alınanlar PKK ile ilişkimiz yok diyemedi'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında terörle mücadele ve HDP'li üç belediye başkanının görevden alınması konusunda bir sunum yaptı
|25 Ağustos 2019 07:30
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Edinilen bilgilere göre, Soylu şöyle konuştu: "Görevden aldığımız belediye başkanlarını PKK ile ilişkilerinden dolayı aldık. Bir tanesi de çıkıp 'Bizim PKK ile ilişkimiz yok' demedi. Bu kadar net. 'Ben seçimle geldim alamazsınız' diyorlar sadece. Ne yapacaktık almayıp? Ayrıca buralara 'kayyum atandığı' ifadesini kullanmak doğru değil. Çünkü biz oralara geçici olarak başkan atadık, bir anlamda başkan vekili atadık."
Terörle mücadele konusunda çok iyi bir noktada olduklarını hatırlatan Soylu, "Dağa gidenlerin sayısı giderek azalıyor. Temmuz ayından bu yana 60-70 kişi civarında kaldı. Biz sadece silahlı mücadelede değil, istihbarat anlamında da çok iyi noktadayız" değerlendirmesini yaptı.
Yücel Kayaoğlu
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