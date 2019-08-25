THK, İçişleri Bakanlığı'ndan kayyum atanmasını istemiş

Yangın söndürme uçakları polemiğiyle gündeme gelen Türk Hava Kurumu'nda (THK) skandal yolsuzluk dosyaları gün yüzüne çıkıyor. Kurumun il ve ilçe teşkilatlarının yüzde 70'ini ele geçiren CHP'li bir kliğin 440 milyon TL yolsuzluk yaptığı öğrenildi. Delilleri toplayan THK yönetimi, 8 farklı yolsuzluk dosyası ile alakalı mahkemelerde 20 dava açtı. 22 dava da yolda...

440 MİLYONLUK YOLSUZLUK

Edinilen bilgiye göre, bu zamana kadar İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sayıştay gibi devlet kurumlarının THK'da yapmak istediği teftiş raporlarının sümen altı edildiği ve hiçbir kuruma denetleme izni verilmediği tespit edildi. THK'nın yeni yönetimi durumu incelerken, büyük bir yolsuzluk olduğu ortaya çıkarıldı. Yolsuzluğun boyutunun ise 440 milyon lira olduğu belirlendi. Kuruma yapılan malzeme alımlarından inşaat işlerine, ihalelerden kurs ücretlerine kadar yolsuzluğun her alana virüs gibi yayıldığı tespit edildi. Yolsuzluklarla alakalı 8 dosya hazırlanırken, çeşitli mahkemelerde 20 dava açılarak süreç yargıya taşındı. Kısa süre önce bulunan yeni delillerle 22 dava daha açılacağı öğrenildi. Yapılan yolsuzlukların altında kurum içerisinde yuvalanan CHP'ye yakın bir klik olduğu belirlendi.

TEŞKİLAT CHP'NİN ELİNDE

Kurumun genel merkez hariç dış temsilciliklerin yüzde 70'inin CHP'nin elinde olduğu tespit edildi. En son THK'nın CHP milletvekili Haluk Pekşen'in kızı Ezgi Pekşen'in yöneticisi olduğu Pekşen Hukuk Bürosu ile yaptığı sözleşme gündeme gelmişti.

İŞTE AÇILAN DAVALAR...

YOLSUZLUKLARLA ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı, 4, 7, 9, 11 ve 15'inci Asliye Hukuk Mahkemeleri, 22 ve 32'nci İcra Müdürlüklerine eski yönetim kurulu başkanları Kürşat Atılgan ve Osman Yıldırım ile üyeler hakkında dava açıldı. Dava konuları arasında Gökçen Havacılık A.Ş.'nin imzaladığı sözleşmelerde usülsüzlükler, Sağlık Bakanlığı sözleşmelerinde eski yönetim kurulu üyelerinin kusurlu işlemleri sonucunda kurumun 1.4 milyon TL zarara uğratılması, 2015-2016-2017-2018 arasında Dropzone (paraşüt atlama merkezi) faaliyetlerinde eksik alınan ücretler, 2010-2012, 2012-2015, 2015-2017 yılları arasında THK Havacılık Vakfı, Gökçen Havacılık Taşımacılık Eğitim ve Petrol Ürünleri A.Ş., THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi, Asal Havacılık Teknoloji Merkezi, THK Turizm Limited Şirketi'nde yapılan usulsüzlükler, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, rüşvet gibi birçok madde bulunuyor. THK'nın şovu elinde patladı! 20 uçaktan sadece 2'si...

KAYYUM TALEP EDİLDİ

TÜRK Hava Kurumu'nun (THK) İçişleri Bakanlığı'ndan kayyum atanması talebinde bulunduğu da ortaya çıktı. Bakanlığa gönderilen dilekçede yönetimden el çektirilmesine karar verilen bazı üyelerin halihazırda Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde rüşvet alma, verme, zimmet, denetim görevini ihmal etme, görevi kötüye kullanma, sahte belge düzenleme suçlamalarından yargılandığı belirtildi. THK Başkanı Bertan Nogaylaroğlu'nun geçen yıl ekimde göreve gelmesinin ardından hazırlanan denetim raporunda; vakfa doğrudan veya dolaylı şekilde bağlı olan iştiraklerin teknik anlamda iflas durumuna getirilmiş olduğu, bunun nedeninin de yasaya aykırı şekilde kaynak aktarımı, kasten kurumu zarara uğratmaya yönelik ticari iş ve işlemlerin olduğu ortaya konuldu. Raporların değerlendirilmesi neticesinde hem cezai hem hukuki sorumluluğu olan Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin bir kısmı hakkında görevden el çektirme kararı verildi. THK'nın bakanlığa gönderdiği dilekçede, "Tüm bu süreç yürütülürken, 10 yedek ve 6 asil üye hiçbir gerekçe göstermeden organize bir şekilde noter aracılığıyla istifalarını iletmişlerdir. Bu şahıslar THK Başkanlığı'nı yıpratmak ve kamuoyu nazarında itibarsızlaştırmak amacıyla, istifaların genel başkanlığa tebliğini beklemeden basın organlarına bu haberi servis etmişlerdir. Bu istifaların yürütülen hukuki inceleme ve cezai soruşturmaların engellenmesi maksadıyla yapıldığı açıktır" denildi.

BARIŞ ŞİMŞEK BETÜL USTA