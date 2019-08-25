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Zeytinciliği inşaatla bitirdiler

Kaz Dağları'nın dibindeki Edremit Körfezi'nde 25 yılda, 3,5 milyon zeytin ağacı imara açılan araziler nedeniyle kesildi. 50 yılda yapılacak inşaat, 25 yılda dikilerek ağaç katliamına imza atıldı
 25 Ağustos 2019 08:30
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Zeytinciliği inşaatla bitirdiler

Türkiye'nin dünyaca ünlü zeytincilik bölgesi Edremit Körfezi'nde imara açılan araziler nedeniyle zeytincilik yüzde 30 oranında azaldı. Edremit, Altınoluk, Akçay, Zeytinli ve Küçükkuyu'da son 25 yılda, 3,5 milyon zeytin ağacı imara açılan araziler nedeniyle kesildi.

Büyükşehir Belediyesi denetimine tabi olmadan önce kendi plan tadilatlarını yapan ilçe belediyeleri binaların taban oturumlarını ve kat yüksekliklerini çeşitli yöntemlerle artırarak, 50 yılda yapılacak inşaatı 25 yılda köfezin tamamına yaydılar. Tarım vasfından çıkarılmak istenen arazilerdeki zeytin ağaçlarını dibine tuz dökerek kurutan mal sahipleri, belediyelerin imar kıyaklarıyla 48 daire yapılacak yere 72 daire yaptırarak yüksek bedellerle sattı.

TALANI BÖYLE ÖRTÜYORLAR

Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesinden başlayarak Ayvalık'a kadar uzanan Edremit Körfezi, Kaz Dağları'nın dibinde 30 yıldan beri rant oyunlarıyla can çekişiyor. Belde belediyesi olduğu dönemlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın planlarına tabi olan bölgede, imar oyunlarıyla yaptırılan lüks siteler bölgeyi beton yığınına çevirdi. Zeytin ağaçlarıyla çevrili alanlarda verilen imarların çok üzerinde inşaatlar yapıldı. Edremit Belediyesi İmar Komisyon Üyesi Murat Tuna "Burada 25 bin konut varsa, bunların yüzde 75'i hem tabanda hem kat yüksekliğinde yüzde 25-30 yoğunluk artırılarak verilmiştir. Bu gördüğümüz rezillikler de onun ürünüdür. Bunları yapanlar gittiler maden ocağında ağaçlar kesiliyor diye eylem yaptılar. O zaman buralarda 500 bin ağaç kestiren mimar, şimdi kaz dağlarında eylem yapıyor" dedi.

TUZLA KURUTUYORLAR

Zeytinyağıyla dünyanın birçok ülkesinde tanınan Edremit'te zeytincilik imar rantı nedeniyle yüzde 30 oranında azaldı. 2 dönüm arazisi bulunan vatandaş, arazisi imara açıldığında müteahhitlerden en az 10 daire alabiliyor. Bu para için zeytin ağaçlarından vazgeçiyor. Tarım koruma kanununa tabi olan zeytin ağaçlarını yok etmek için dibine tuz dökülüyor. 6 ay içinde tamamen kurumaya başlayan ağaçlar, bilirkişi çağrılarak tespit ettiriliyor. Tarla vasfından araziye çevrildikten sonra imara açılarak tamamen inşaat yapılıyor.

BAŞKAN YARDIMCISININ AİLESİ DE BÖLGE MÜTEAHHİTLERİNDEN

Bölgedekı zeytincilerin verdiği rakamlara göre Edremit Körfezi'nde yaklaşık 14 milyon zeytin ağacının 3,5 milyon tanesi, beton yığınları için kesildi. Çanakkale İzmir yolu kenarında kurulu sitelerin, taban oturumları 15,30 metre olması gerekirken, 25,5 metreye çıkarıldı. Bu sayede her blokta en az 6 daire fazladan yapıldı. Kırmızı kod olarak tarif edilen yöntemle, sitenin yükseklik hizası yan yoldan alınması gerekirken, üst yoldan alındı. Bu sayede de sitede yer alan bloklara ekstradan birer kat daha kazandırıldı. Tuna'ya göre, toplam 170 bin inşaatın yeraldığı bölgede, bu tarz imar oyunları yapılmadan inşaat yapılsaydı, 70 bin daire daha az olacaktı. CHP'li Edremit Belediyesinde başkan yardımcısı olarak görev yapan Tümdeniz Çelebi'nin ailesinin sahibi olduğu Çelebi inşaat'ında bölgede bu şekilde yaptığı site ve inşaatlar yer alıyor.

ZEYNEL YAMAN

Sabah
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