Çöp toplama yerine parfüm

31 Mart yerel seçimlerinde Bolu Belediye başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan'ın tepki çeken uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Cadde ve sokaklarının yeterince temizlenmediği Bolu'da, yeraltı çöp konteynerlerinin zamanında boşaltılmaması sonucu şehrin belirli bölgelerinde kötü kokular yayıldı. CHP'li Özcan ise yer altı çöp konteynerleri de biriken çöpleri zamanında toplamak yerine komik bir uygulamaya imza atarak, şehre lavanta kokusu sıktırmaya başladı.

LAVANTALI ÇÖZÜM

Cadde ve sokaklarının yeterince temizlenmediği Bolu'da, park ve bahçelerdeki çöpler toplanmazken, şehrin kuzey yakasında bulunan yer üstü ve özellikle yer altı çöp konterlerinde biriken çöplerin zamanında toplanmayışı bölgede pis kokulara neden oldu.

CHP'li başkan Tanju Özcan ise bu durumu vatandaştan tepki bir uygulama ile örtbas etemeye çalıştı. Belediyenin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da sokaklar artık 'lavanta' kokuyor" denildi.

BİZİMLE DALGA GEÇİYORLAR

Sivri sinekle mücadelede kullanılan araçların, şehirdeki çöp kokusunu örtmek için lavanta kokusu sıkmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Belediye yönetimi sanki bizimle dalga geçiyor. Sokakları caddeleri doğru düzgün temizleyemeyen bir yönetim bizlere lavanta kokusu sıkıp gidiyor" dedi.

Şahin Şen