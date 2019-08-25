Üst geçidi kullanmayan yayaya otomobil çarptı
|25 Ağustos 2019 08:25
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Kaza, 04.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi İzmir Bursa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanında bulunan üst geçidi kullanmayıp anayoldan yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Burak Filiz'e hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Burak Filiz yaklaşık 50 metre ileri fırladı.
Yayaya çarpan otomobil hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Burak Filiz'in hayatını kaybettiğini belirlendi.
Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yapılan incelemelerin ardından Burak Filiz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken ekipler kaçan beyaz arabayı yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan kaza nedeniyle İzmir Bursa Karayolunda trafik akışı bir müddet kontrollü sağlandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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