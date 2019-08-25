Memura verilen mevzuatta olmayan cezaya mahkemeden iptal

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Şırnak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan Türk Büro-Sen üyesi memura "yazılı olarak uyarma" cezası verildi. Bu memur SGK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından verilen cezanın iptali istemiyle dava açtı.

Davayı görüşen Mardin 2. İdare Mahkemesi, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 125. maddesine dikkat çekerek, yazılı olarak uyarılmaya dair bir düzenlemeye yer verilmediğini hatırlattı. Mahkeme ayrıca, her ne kadar disiplin cezası niteliği taşımasa da "yazılı olarak uyarmanın" memurun sicil dosyasında yer alacağına ve idarenin takdir yetkisini kullanacağı işlemlerde de dikkate alınacağının "kuvvetle muhtemel" olduğuna vurgu yaptı.

Bu tür bir disiplin cezası verilmesine hukuken olanak bulunmadığına işaret eden mahkeme, "Davacının 'yazı ile uyarılmasına' ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" dedi. Mahkeme bu gerekçelerle memura verilen cezayı iptal etti.