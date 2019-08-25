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Tartıştığı temizlik işçilerine kurşun yağdırdı: 1'i ağır 2 yaralı

Gaziosmanpaşa'da kahvaltı yapan temizlik işçileri ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada ismi öğrenilemeyen şahıs, yanındaki silahla iki temizlik işçisini vurdu. Olayda biri ağır iki kişi yaralandı
 25 Ağustos 2019 08:59
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Tartıştığı temizlik işçilerine kurşun yağdırdı: 1'i ağır 2 yaralı

Olay, saat 06.30 sularında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi'nde meydana eldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, kıraathane önünde kahvaltı yapan temizlik işçilerine henüz bilinmeyen bir nedenle küfretti. Küfürlere karşı tepki gösteren temizlik işçileri ile şahıs arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü ve şahıs yanındaki silahı çıkararak, ateş etmeye başladı. Ateş etmesi sonucu temizlik görevlilerinden biri ayağından, biri de karnından yaralandı. Seken kurşunlardan bir tanesi ise kıraathanenin camına isabet etti.

Karnından vurulan temizlik işçisinin durumu ağır

Bunun üzerine kıraathanedekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, karnından vurulan temizlik işçisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldıktan sonra emniyete götürdü.

Caddeyi güvenlik şeridi ile araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri, caddede ve kıraathanede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis, caddeyi açtı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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