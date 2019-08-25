Adım adım Kandil'e

Pençe 1 ve 2 harekatlarıyla Hakkari hattına sızma güzergahındaki Hakurk Vadisi'ni temizleyen Mehmetçik, dün teröristlerin Irak'tan Şırnak'a sızma güzergahındaki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Harekatı'nı başlattı. İki ayrı cepheyi birleştirip, Irak'ın kuzeyinde fiili güvenli bölgeyi oluşturmayı planlayan TSK, yeni operasyonlarla teröristlerin Sincar üzerinden Suriye'ye geçişleri engelleyecek.

30 ÜS BÖLGESİ KURULDU

TSK, bölgeye yönelik ilk stratejik harekatları Pençe 1 ve Pençe 2 adıyla İran-Irak-Türkiye üçgenindeki Hakurk Vadisi'ne yaptı. 20 bin komandonun katıldığı harekatla bölge teröristlerden temizlendi. Mehmetçik, 30 kilometre derinliğe ilerledi. 80 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda Hakurk'ta 30'un üzerinde geçici üs bölgeleri kuruldu. Bu üs bölgeleriyle birlikte Sinat- Haftanin bölgesine doğru koridor oluşturuldu.

Bölgede kontrolü sağlayan Mehmetçik, Hakkari ve ilçelerinde güvenlik güçlerine, askeri üs bölgelerine yönelik saldırıların planlandığı Hakurk Vadisi'nde güvenlik bölge oluşturdu. Teröristlerin geçiş güzergahlarını kontrol altına alın güvenlik güçleri, Türkiye'ye sızmaların önüne geçecek.

TSK tarafından Hakurk'un ardından, Kuzey Irak'ın Sinat- Haftanin bölgesinde Pençe-3 Harekatı başlatıldı. Komandoların Kandil'e adım adım ilerleyişi sürerken, harekata Hava Kuvvetleri savaş uçakları, SİHA'lar ve Fırtına obüsleri destek veriyor.

SİNCAR TEMİZLENECEK

Şırnak'ın Uludere ilçesi karşısında yer alan Sinat-Haftanin bölgesinde özel eğitimli komandolar ilerlerken, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınaklar, barınaklar ve mağaralar ele geçirildi. Suriye sınırına yakın, Şırnak bölgesine geçişlerin olduğu kamplara yönelik yapılan harekat kapsamında, teröristlerin Türkiye tarafına geçişlerinde kullanılan ana güzergahlarda komandolar tarafından kontrol sağlandıktan sonra, Sinat-Haftanin bölgesinde de güvenlik bölge oluşturulacak. Ardından teröristlerin Sincar üzerinden Suriye'ye geçişleri engellemek amacıyla Sincar bölgesine de düzenlenecek bir harekatın masada olduğu belirtiliyor.

HELİKOPTERLE İLK ORTAK UÇUŞ

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile koordineli yürütülen Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge çalışmaları ve Irak'taki operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu:

- Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safha faaliyetleri ile ilgili sahada uygulamalara geçildi.

- İlk ortak helikopter uçuşu bugün (dün) öğleden sonra yapıldı. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı.

- (Irak'ın kuzeyinde) Pençe- 3 Operasyonu planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Teröristlerin teslim olmaktan başka şansları yok.

DİYARBAKIR VE HAKKaRİ'DEN ACI HABER: 3 ŞEHİT

DIYARBAKIR'DA polis özel harekat timini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu, polis memurları Ali Uçar (23) ve Akın Çelebi (23) şehit oldu. Yaralanan 4 polis, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Hakkari'nin Çukurca bölgesinde ise PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan uzman onbaşı İdris Gezer (23), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı ve şehit düştü.

PENÇE'DE 654 TERÖRİST ETKİSİZ

MİLLİ Savunma Bakanı Akar, Pençe-1 Harekatı'nda 64, Pençe- 2'de 16 olmak üzere, son 8 ayda Irak'ın kuzeyindeki operasyonların tamamında toplam 654 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

(İdlib'deki) Gözlem noktalarımız kendilerine verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmeye devam ediyor. Gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırı olması durumunda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Hüseyin KAÇAR