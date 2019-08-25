Pençe-3 hakeratı kapsamında 9 terörist öldürüldü

MEMUR-SEN, KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURDU Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvuruya ilişkin, "Kamu iş vereni nasıl bir tespit tutanağı tutmuşsa biz de uzlaşılan ve uzlaşılmayan konularla ilgili içeride yapılan görüşmeler konusunda kendi tutanağımızı tuttuk. Kamu Hakem Kurulunun bunları geçmişte olduğu gibi kabul etmesi konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi