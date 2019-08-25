Pençe-3 hakeratı kapsamında 9 terörist öldürüldü
Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine gerçekleştirilen hava operasyonunda 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
|25 Ağustos 2019 09:10
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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında, Haftanin bölgesine hava harekatları gerçekleştirildi.
Silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu operasyonda, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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