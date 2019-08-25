1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kafkas Üniversitesi'nden 'veteriner hekim atandığı' iddialarına açıklama

Son günlerde Kars'ta bazı internet haber siteleri ile sosyal medya üzerinden Kafkas Üniversitesi'ne karalamaya yönelik başlatılan saldırılara rektörlükten açıklama geldi
 25 Ağustos 2019 09:25
Yazdır
Kafkas Üniversitesi'nden 'veteriner hekim atandığı' iddialarına açıklama

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan yazıl açıklamada, internet haber siteleri ile sosyal medya üzerinden başlatılan asılsız dedikoduların asılsız olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Kafkas Üniversitesi'nin sağlık hizmet sunumu kapasitesini artırarak, bölge halkıın il dışındaki başka sağlık tesislerine gitmelerinin önüne geçmeye çalışıldığı bu dönemde bu tür haberlerin servis edilmesi üzüntü verici olduğu vurgulandı.

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine Veteriner Hekim atandığı dedikoduları asılsızdır. Son günlerde sosyal medyada Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine Veteriner Hekim Muhammet Bora Uzuner'in atandığı dedikoduları gerçeği yansıtmıyor" denildi.

Kafkas Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde hastanemiz başhekimliğine veteriner hekimin atandığı ile ilgili sosyal medyada yanlış ve maksadını aşan haberler yayımlanmaktadır. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği yaklaşık 3 yıldır Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Yakup Baykuş (Başhekim), Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Rulin Deniz ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Sefer Üstebay tarafınca yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada özetle şöyle denildi:

"Yakın zamanda hastanemiz Başhekimliği Yardımcılığına temel tıp bölümlerini temsilen Hacettepe Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında doktorasını yapmış ve daha önce de Tıp Fakültemiz dekan yardımcılığı görevini başarıyla tamamlamış olan ve yine Tıp Fakültemiz bünyesinde yapılan sempozyumlarda organizatör olarak görev almış olan Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz atanmıştır. Bilindiği üzere üniversitelerde Tıp Fakültesi ve Hastaneler birbirinden ayrılamaz bütünün birer parçalarıdır. Tıp Fakültemiz Temel Tıp Bölümlerini temsilen tamamen iyi niyetle yapılan bu atamanın art niyetli kullanılması üzüntü verici olup, bu durum Hastanemizi, Tıp Fakültemizi, Üniversitemizi karalamaktan öteye geçmemektedir. Çok kısa bir zamanda hizmete açılmasını planladığımız bölümlerle sağlık hizmet sunumu kapasitemizi artırarak bölge halkımızın il dışındaki başka sağlık tesislerine gitmelerinin önüne geçmeye çalıştığımız bu dönemde bu tür haberlerin servis edilmesi üzüntü vericidir. Kaynağı araştırılmadan, doğrulatılmadan, hangi amaçla yapıldığı açıkça bilinen bu karalamanın takipçisi olacağımızı, gereği halinde sebepleriyle kamuoyuna paylaşım yapacağımızı tüm kanuni haklarımız saklı kalmak üzere bildiririz."

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ilk toplantısını yaptı
24 Ağustos 2019 23:24		 Yaylalarda kalanlara mobil sağlık hizmeti
24 Ağustos 2019 21:53
Bodrum'daki tepki çeken inşaatta yıkım başladı
24 Ağustos 2019 21:28		 Işıklar Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni
24 Ağustos 2019 21:03
2019 e/YDS sonuçları açıklandı
24 Ağustos 2019 17:48		 MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim desteği
24 Ağustos 2019 16:54
Sakarya'da denize giriş yasaklandı
24 Ağustos 2019 15:43		 Bu öğretmenevi 5 yıldızlı otel gibi
24 Ağustos 2019 15:39
Türk jandarması 23 ülkenin kolluk kuvvetini eğitti
24 Ağustos 2019 11:50		 Okul kantinlerinde bu gıdalar satılabilecek
24 Ağustos 2019 10:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:25 - Kafkas Üniversitesi'nden 'veteriner hekim atandığı' iddialarına açıklama09:15 - Adım adım Kandil'e09:10 - Pençe-3 hakeratı kapsamında 9 terörist öldürüldü08:59 - Tartıştığı temizlik işçilerine kurşun yağdırdı: 1'i ağır 2 yaralı08:50 - Memura verilen mevzuatta olmayan cezaya mahkemeden iptal08:45 - Çöp toplama yerine parfüm08:30 - Zeytinciliği inşaatla bitirdiler08:25 - Üst geçidi kullanmayan yayaya otomobil çarptı08:15 - THK, İçişleri Bakanlığı'ndan kayyum atanmasını istemiş07:50 - Kestiği ağaç sonu oldu
07:40 - Kız kardeşini sokak ortasında öldüresiye dövüp bıçakladı07:30 - 'Görevden alınanlar PKK ile ilişkimiz yok diyemedi'07:20 - Siirt ve Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi07:10 - Pompalı tüfekle selfie çekerken hayatını kaybetti07:00 - Ak Parti'de yüzde 50 değişim beklentisi06:50 - 'Kıran Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 8 oldu06:45 - Meteorolojiden 9 il için sağanak yağış uyarısı06:30 - Birden fazla ücret almaya veya yüksek ücretlere dur deme zamanı geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Ak Parti'de yüzde 50 değişim beklentisi
Birden fazla ücret almaya veya yüksek ücretlere dur deme zamanı geldi
Çöp toplama yerine parfüm
Meteorolojiden 9 il için sağanak yağış uyarısı
THK, İçişleri Bakanlığı'ndan kayyum atanmasını istemiş
Kestiği ağaç sonu oldu
Kız kardeşini sokak ortasında öldüresiye dövüp bıçakladı
'Görevden alınanlar PKK ile ilişkimiz yok diyemedi'
Zeytinciliği inşaatla bitirdiler
25 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
leblebi 3
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 1
şu an çalan şarkı 2
Günaydın 1
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 7
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 6
harman 1
EMİNE BULUT 10
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
abd nin bizim dostumuz olması 4
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
Edirne Orta Katı Atık Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 73 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam