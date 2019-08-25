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Serviste öğrenci unutmaya yerli çözüm

Serviste öğrenci unutulmasına karşı geliştirilen yerli yazılım ve sensör sistemi ile öğrenciler aileleri tarafından anlık olarak cep telefonlarından takip edilebilecek. Öğrencinin serviste unutulmasına karşı servis aracı korna ile ikaz verecek. Yazılım sayesinde velilere, servis firması yetkililerine ve öğretmenlere mesaj gidecek
 25 Ağustos 2019 09:45
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Serviste öğrenci unutmaya yerli çözüm

Mesajda öğrenci servisinin konumu ve güvenlik kamerasının ekran görüntüsü de görülebilecek.

Yıldız Teknopark'taki bir girişimci firmanın sahibi Oğuzhan Tekçe, geliştirdiği yazılım ve sensör sistemi ile serviste öğrenci unutmaya karşı yerli çözüm üretti. Tekçe'nin yaptığı sistemde öğrenci koltuklarının altında sensör, aracın içerisine 3 adet güvenlik kamerası, takip ekranı ve mobil aplikasyon bulunuyor. Öğrenciler serviste unutulursa ilk önce servis şoförünün önünde bulunan ekrana uyarı yazısı çıkıyor. Şoför bunu görmediği takdirde aracın kornası çalarak uyarı veriyor. Ardından velilere, servis firması yetkililerine ve öğretmenlere uyarı mesajı gönderiliyor. Gönderilen uyarı mesajında servisin konumu, güvenlik kameralarının görüntü bilgileri yer alıyor. Sistem sayesinde ayrıca veliler istedikleri zaman mobil uygulamaya girerek çocuklarının servisteki durumunu güvenlik kameralarından izleyebilecekler. Çocukları servise bindiklerinde ve indikleri zaman velilerin cep telefonlarına uyarı mesajları gönderilebiliyor. Bu sayede öğrencinin okul servisine binip binmediği anında öğrenilebiliyor.

"Veliler çocuklarını istedikleri zaman kontrol edebiliyor"

Okul servislerinde çocukların unutulmasını önlemek için proje yaptıklarını ifade eden firma sahibi Oğuzhan Tekçe, "Devletin hazırladığı yasaya uygun olarak öğrenci güvenlik sistemini hazırladık. Prototip aşamasını bitirdik ve satış aşamasına geçmiş bulunmaktayız. Bu sistemi kullanan servislerde aileler çocukların güvenliğini kontrol edebilmiş olacak. Öğrencilerin oturduğu koltuğun içerisinde sensör bulunuyor. Öğrenci koltuğuna oturduğu andan itibaren servis şoförünün önünde bulunan ekrandaki koltuk kırmızı renkte yanıyor. Veliler ise mobil uygulamamız sayesinde aracın nerede olduğunu, araç içi kamera görüntülerini, çocuğunun hangi koltukta oturduğunu, bunların hepsinin kontrolünü sağlayabilmektedir. Çocuklar servisten inip okula gittiği anda velilere bildirim gidiyor. Aynı bildirim çocuklar okuldan çıkıp servise bindiğinde velilerin cep telefonlarına geliyor. Veliler çocuklarını istedikleri zaman kontrol edebiliyor. Öğrenci oturduğu koltukta unutulduğu zaman şoför kontağı kapattığı andan itibaren uyarı yazısı ekrana çıkıyor ikaz sesi ile birlikte. Şoför bunu da fark etmez ise araçtan indiği andan itibaren korna sesi devreye giriyor. Korna uyarısı ile birlikte velilere, öğretmenlere ve araç firma sahibine aracın konumunu, kameraların güvenlik görüntüsünü bilgilendirme mesajı olarak gönderiliyor. Koltuk sensör sisteminin maliyeti 2 bin Türk lirasıdır" ifadelerini kullandı.

2017 yılında 15 Ağustos'ta İzmir'in Çiğli ilçesinde kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Minik Alperen'in ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okul servislerinin güvenlik standartlarını belirleyen bir genelge yayınlamıştı. Genelgeye göre öğrenci servislerinde koltuk sensörü, üç nokta emniyet kemeri ve her koltuğu görecek şekilde kamera ile internet sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Okul taşıtları için Yönetmelik 25 Ekim 2017'de yayınlandı ama bu değişiklikleri yapmaları için servisçilere 3 Eylül 2018'e kadar süre tanınmıştı. Artan maliyetler nedeniyle uygulanma tarihi 3 Eylül 2019'a ve ardından 3 Eylül 2020'ye ertelendi.

İhlas Haber Ajansı
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