Vatan Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı provası için ulaşıma kapatıldı
|25 Ağustos 2019 10:15
|Yazdır
İstanbul Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamayla 25 Ağustos ve 30 Ağustos tarihlerinde Zafer Bayramı dolayısıyla, Vatan Caddesi'nin trafiğe kapatılacağını duyurmuştu. Bugün saat 06.55'ten itibaren Vatan Caddesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı genel provası için araç trafiğine kapatıldı. Provaların saat 14.00'e kadar sürmesi beklenirken, ulaşıma kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
Kapatılacak yollar;
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde
- D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- 10.Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,
- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı
Alternatif yollar;
- Turgut Özal Millet Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi,
- Atatürk Bulvarı,
- Sahil Kennedy Caddesi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kafkas Üniversitesi'nden 'veteriner hekim atandığı' iddialarına açıklama
25 Ağustos 2019 09:25
|Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ilk toplantısını yaptı
24 Ağustos 2019 23:24
|Yaylalarda kalanlara mobil sağlık hizmeti
24 Ağustos 2019 21:53
|Bodrum'daki tepki çeken inşaatta yıkım başladı
24 Ağustos 2019 21:28
|Işıklar Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni
24 Ağustos 2019 21:03
|2019 e/YDS sonuçları açıklandı
24 Ağustos 2019 17:48
|MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim desteği
24 Ağustos 2019 16:54
|Sakarya'da denize giriş yasaklandı
24 Ağustos 2019 15:43
|Bu öğretmenevi 5 yıldızlı otel gibi
24 Ağustos 2019 15:39
|Türk jandarması 23 ülkenin kolluk kuvvetini eğitti
24 Ağustos 2019 11:50