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Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars ve Ardahan'da öğleden sonra gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi
 25 Ağustos 2019 10:55
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Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Bölgede öğleden sonra ise Kars ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Ağrı ve Kars'ta 11, Erzurum'da 12, Iğdır ve Erzincan'da 17, Tunceli'de 19 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 35, Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 31, Kars'ta 29, Erzurum 28 ve Ardahan'da 25 derece olacak.

Anadolu Ajansı
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