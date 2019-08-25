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Selçuk: Kimsenin Pedagojik Formasyon almasına gerek yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Pedagojik formasyonu kaldırıyoruz. Hiç kimsenin formasyon alması gerekmiyor. Onu biz hal edeceğiz. Ekonomik imkanlar el verdikçe öğretmen ataması yapacağız.
 25 Ağustos 2019 10:55
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Selçuk: Kimsenin Pedagojik Formasyon almasına gerek yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te soruları cevapladı.

Bakan Selçuk, Pedagojik formasyon ve Öğretmen ataması ile ilgili soruya da cevap verdi.

Selçuk'un cevabı şu şekilde

Kısa vadede ücretli öğretmenlerin durumunu iyileştirmek istiyoruz, Bunun farkındayız.

Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili yoğun bir talep var. 700 bin civarında atama bekleyen öğretmen var. İhtiyacımız ise 80 bin civarında

Her yıl ortalama 40 bin yeni mezun oluyor.

Pedagojik formasyonu bunun için kaldırıyoruz. Hiç kimsenin formasyon alması gerekmiyor. Onu biz hal edeceğiz. Ekonomik imkanlar el verdikçe atama yapacağız.
CNN Türk
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