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Gram altın 3 haftadır yükseliyor

Küresel piyasalarda, hem ekonomi hem de siyaset gündeminin yatırımcı risk algısında bozulmaya yol açması güvenli liman olarak nitelendirilen varlıklara talebi artırırken, gram altın 282 lirayı aşarak yükselişini 3. haftaya taşıdı
 25 Ağustos 2019 11:15
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Gram altın 3 haftadır yükseliyor

Altının gram fiyatı, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesi ile yükselişini 3. haftaya taşırken, analistler küresel çapta yaşanan gelişmelerin gram altına talebi uzun bir süre daha canlı tutabileceğini vurguluyor.

Son dönemde küresel çapta zayıf gelen makroekonomik verilerin dünyanın önde gelen ekonomilerine ilişkin resesyon kaygılarını artırması, uzun vadeli tahvil faizlerindeki düşüş, Avrupa'da siyasi belirsizlikler, Brexit çıkmazı, ticaret savaşı ve merkez bankalarının para politikalarına dair gelişmeler ekonomi gündemini belirleyen konular olarak öne çıkıyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında, tarafların zaman zaman sertleşen açıklamaları güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin artmasını beraberinde getirirken, diğer taraftan her geçen gün yükselen siyasi belirsizlik ve jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların risk algısını negatif etkiliyor.

Her ne kadar Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Çin'den ekonomiyi destekleyici yönde adımlar atılacağına dair güçlü sinyaller alınsa da ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikasına yönelik yetkililer arasında görüş ayrılığı bulunması ve net bir sinyal verilmemesi, piyasalarda belirsizliğe yol açıyor.

Öte yandan, Avrupa'daki siyasi belirsizliğe İtalya'nın da eklenmesi, Brexit konusunda da anlaşmasız ayrılığın öne çıkması, halihazırda ekonomik açıdan sıkıntılı durumda bulunan bölgeye yönelik endişeleri artırıyor.

Tüm bu gelişmelerle uluslararası piyasalarda hareketine yön veren altının ons fiyatı, 13 Ağustos'ta 1.535 dolar seviyelerini test ederek Nisan 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Geçen hafta ise altının ons fiyatı 1.492-1.530 dolar bandında hareket etmesinin ardından haftayı yüzde 1'e yakın değer kazanarak 1.525 doların üzerinde kapattı.

Altının ons fiyatındaki güçlü seyrin ağırlıklı etkisi ile ay başından bu yana yükseliş eğiliminde bulunan altının gram fiyatı, geçen haftayı ise dolar/TL'deki artıştan da bulduğu destekle yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 282,4 liradan tamamladı. Böylece altının gram fiyatı, yükselişini de 3. haftaya taşımış oldu.

- "Gram altındaki yükselişe en önemli destek ons fiyatından"

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gram altının son üç haftadır yükselişini destekleyen en önemli gelişmenin, altının ons fiyatındaki hızlı artış olduğunu söyledi.

Ons altın fiyatının temmuz sonunda 1.419 dolar seviyelerinde bulunduğunu anımsatan Ürkün, fiyatların 1.535 dolar civarına yükselmesinde etkili olan nedenleri şöyle sıraladı:

"Küresel resesyon endişelerinde ABD-Çin arasında artan ticaret gerilimi, Çin para birimi yuanın 7 seviyesi üzerine doğru giderek zayıflaması, Hong Kong'da devam eden protestolar, Arjantin'de ön seçim sonrası oluşan endişeler, Avrupa ve Asya'da olumsuz gelen veriler, hard Brexit endişelerinin artması, Almanya'daki ekonomik küçülme görüntüsü sonucu gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleyici para politikalarına yeniden dönüş beklentileri, faiz indirim beklentilerinin artması."

- "Gram altına talep uzun bir süre daha canlı kalabilir"

Ürkün, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı kapsamında tarafların birbirine vereceği tepkilerin ons altında yükselişi tetiklediğini, bu durumun gram altında yükselişi beraberinde getirdiğini ifade etti.

Gelecek süreçte, ticaret savaşları kaynaklı etkilerin daha fazla hissedileceği ve güvenli varlıklara ilginin devam edeceği bir dönem içerisinde olunabileceğini anlatan Ürkün, şunları kaydetti:

"Bu sonucun yaratacağı belirsizlik, ekonomilerde resesyon endişelerini güçlendirerek piyasalarda faiz indirim beklentilerinin ve daha fazla parasal teşvik uygulamalarının artacağına işaret edebilir. Ayrıca Brexit belirsizliği ile Avrupa ekonomisindeki bozulmayı da faiz beklentilerinin nedenleri arasına eklemek gerekiyor. Sonuç olarak ticaret savaşları üzerinden başlayan, zaman zaman kur savaşlarına dönüşen bu gelişmelerde olumlu bir sonuca işaret eden görüntü olmadıkça güvenli varlıklara olan talep artabilir ve böylece gram altında da daha fazla yükseliş yaşanmasına neden olabilir. Sonuç olarak yaşanan tüm gelişmeler gram altına talebi uzun bir süre daha canlı tutacak gibi görünüyor."

Gram altında 280 lira seviyesinin önemli olduğunu vurgulayan Ürkün, "Bu seviye üzerinde kapanışların devamı halinde kısa vadede 286 lira ve 296 lira seviyeleri gündeme gelebilir. Bu seviyenin altında tutunma durumunda ise kimi zaman yaşanacak düzeltmelerde 272-268 lira seviyeleri tekrar yukarı dönüşler için takip edilmeli." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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