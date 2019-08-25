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Üniversiteli genç karton toplayan ağabeyiyle dizi çekiyor

Kocaeli'de üniversite eğitimini sürdüren Murat Kaya, ağabeyinin hayat hikayesinden esinlenerek hazırladığı senaryo ile internet dizisi çekti. Çekçekçilerin rol aldığı dizinin 5 bölümü, on binlerce kişi tarafından izlendi
 25 Ağustos 2019 11:34
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Üniversiteli genç karton toplayan ağabeyiyle dizi çekiyor

Kocaeli'de Radyo Televizyon Bölümü'nde üniversite eğitimine devam eden Murat Kaya isimli genç, arkadaşlarıyla birlikte bir süre önce farklı konularda videolar çekerek internette takipçileriyle paylaşmaya başladı. Gördüğü ilgi karşısında yaptığı çalışmaları geliştiren Kaya, küçük yaştan beri sokaklarda hurda toplayarak geçimini sağlayan ve şuanda da geri dönüşüm işi yapan ağabeyi Rıdvan Kaya ile birlikte geri dönüşüm işi yapan insanların hayat hikayelerini senaryolaştırarak internet dizisi çekti. Bir video paylaşım sitesinde şuana kadar 5 bölümü izleyici ile paylaşılan "Çamurova" dizisi 150 bin izleyiciye erişti.

15 kişilik ana oyuncu kadrosuna sahip Çamurova dizisinde reflektör için hurda malzemeler de kullanıldı. Dizide kullanılan efektler yine hurdadan toplanan malzemelerle oyuncular tarafından yapıldı. Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde çekimleri süren internet dizisinde, Murat Kaya'nın ağabeyi gibi geri dönüşüm işi işi ile uğraşanların yanı sıra birçok meslekten kişi de oyuncu kadrosunda yer aldı.

"Sokağın tüm sorunlarını çekçek işi yapanlar biliyor"

Dizinin senaryo yazarı ve yönetmeni Murat Kaya, "Üniversite öğrencisiyim. Arkadaşlarla birlikte kısa videolar çekiyorduk. Hep Rıdvan abim oynuyordu. Onun da oyunculuğa yeteneği vardı. Birkaç sahne çektikten sonra Çayırova'da ilgi gördü. Gerçek filmlerle birebir eşleştiriyorlardı. Rıdvan abim geri dönüşüm işleriyle uğraşıyordu. Geri dönüşümde büyük bir çevresi vardı. O çevrede kimin ne imkanı var. Burada çekçekciler sokakta gezdikleri zaman birçok olayla karşılaşıyorlar. Sokağın tüm sorunlarını biliyorlar. Abimin çekçeğe çıkarken yaşadığı sorunlar, hurdacıların kendi aralarındaki anlaşmazlıklar gibi problemleri senaryoya uyarlayıp filmleştirdik. Biraz da çatışma sahneleri koyunca insanların ilgisini çekmeye başladı" dedi.

"Hurdadan toplanan malzemelerle çekiliyor"

Ekipmanla ilgili eksiklerini hurdadan toplanan malzemelerden elde ettiklerini söyleyen Kaya, "Ekipman eksikliğini hurdada bulduğumuz malzemelerle tamamladık. Mesela zeplin vardır. Çok pahalıydı. Sorduk 800 TL falan dedi. Biz gidip kamyonların hava filtrelerinin etrafını söküp zeplin yaptık. Hurdada bulduğumuz oltayı bom sopası yaptık. Fiyatını sorduk, bin 500 TL dediler. Bütçemiz yetmediği için oltayla hallettik. İlk videomuzu 3 ay önce yayınladık. 150 bin kişiye ulaştık. İnsanların talebi çok oldu. Bu destekleri gördükçe daha çok motive olduk. Artık yayıncılık biraz daha internet dizisine kaydı. Çamurova dizisini büyüttük. Amacımız dijital yayın yapan platformlarda yer bulabilmek. Kendimize çok güveniyoruz" diye konuştu.

"Kendi hayatımızı oynuyoruz"

Dizide kendi hayatını oynadığını söyleyen dizinin başrol oyuncusu Rıdvan Kaya ise, "Küçük yaşlardan beri çalışıyorum. 20 yıldır Çayırova'dayım. Çamurova diye bir projemiz vardı. Şuanda çekimler çok iyi gidiyor. Konu tamamıyla kendi hayatımızda olan konular. Dizideki konular hayatımızda birebir gerçek. Filmdeki karakterim gerçek karakterim. Neysem onu orada oynuyorum. Küçük yaştan beri zaten hurdacılık, geri dönüşüm, kısacası çöpün içindeyim diyeyim. Tabii zamanla bu işi öğrene öğrene şuanda geri dönüşüm yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"İşin içerisine girince iyi şeyler çıktı"

Dizinin oyuncularından Mehmet Tuğrul ise, "Rıdvan ile geri dönüşüm sektöründe birlikte çalışıyoruz. Bir gün kendisinden bu projeyi öğrendim. Benim de oynamam noktasında teklif ettiler, ben de kabul ettim. Hiçbir eğitimim yok. İşin içine girince iyi şeylerin çıktığını gördük. Dizide benim karakterim büyük bir hurdacı. Lakabım 'Üç Diş.' Bu normalde babamın bir lakabı. Bunu Rıdvan espriyle biraz değiştirdi, civara yaydı. Bu da karaktere oturdu. Bu Kızıldereliler'de en büyük demekmiş. Üzerimize yapıştı, gidiyor. Babamdan bana bir miras herhalde bu" ifadelerini kullandı.

"Selam verdim, kendimi dizinin içerisinde buldum"

Dizinin tek kadın oyuncusu Sedanur Eygün ise, "Bizim mahallemizde çekiliyordu. Tanıdık arkadaşlarım vardı. Geçerken bir selam vereyim derken kendimi dizinin içerisinde buldum. Dizinin kötü karakteri Sado'nun sağ kolu gibiyim. Aslında bana yakışıyor. Kameraya alıştıkça daha da iyi yansıtabileceğimi düşünüyorum" diyerek dizi sayesinde oyunculukla tanıştığını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
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