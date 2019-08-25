NASA'dan 'uzayda işlenen ilk suç'a inceleme
|25 Ağustos 2019 11:42
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Olayın, McClain'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) altı aylık görevi sırasında gerçekleştiği iddia edildi. Anne McClain'ın eşi Summer Worden, McClain'in, banka hesabına izinsiz girdiği gerekçesiyle, ABD Tüketici ve Rekabet Kurumu, Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) şikayette bulundu. Anne McClain'ın avukatı, astronotun yanlış bir şey yapmadığını söyledi ve McClain'in, ISS'de çiftin ortak finansmanını denetlemek için banka hesabına giriş yaptığını dile getirdi. NASA ise olaya dair başlattığı inceleme kapsamında çifte ulaştı.
Anne McClain Anne McClain 2018 yılında, McClain, Worden'ı kendisine saldırmakla suçladıktan sonra boşanma başvurusunda bulundu. Worden'ın iddianamesine göre, McClain, Worden'in oğlunun velayetini alma girişimde bulundu. Birkaç ay sonra, Anne McClain, uzayda bir göreve başladı ve kısa bir süre sonra Summer Worden'ın McClain'ın banka hesabına izinsiz girdiğini iddia ettiği bildirildi.
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