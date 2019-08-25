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Türkiye'de kadınların en fazla selfie çektiği il

İZMİR'deki Yaşar Üniversitesi'nin yüksek lisans öğrencisi Şule Baş, hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen öz çekimin (selfie) Türkiye'deki haritasını çıkardı. Herkese açık Instagram hesapları üzerinden yapılan araştırmaya göre, kadınların erkeklere oranla en fazla özçekim çektiği il Kocaeli oldu
 25 Ağustos 2019 12:10
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Türkiye'de kadınların en fazla selfie çektiği il

İZMİR'deki Yaşar Üniversitesi'nin yüksek lisans öğrencisi Şule Baş, hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen öz çekimin (selfie) Türkiye'deki haritasını çıkardı.

İletişim Fakültesi Yüksek Lisans Programı öğrencisi Şule Baş, herkese açık Instagram hesapları üzerinden Türkiye'nin selfie haritasını çıkardı. Baş'ın çalışmasına göre, kadınların erkeklere oranla en fazla selfie paylaştığı il ise Kocaeli oldu. Kocaeli'de yaşayan kadınlar, araştırmanın sonucuna şaşırdı. Kadınlar araştırma sonucunun İstanbul çıkmasını beklediklerini söylerken, genellikle gezmeye gittiklerinde selfie çektiklerini belirtti.

Üniversite öğrencisi Nursena Çalış, "Çok fazla selfie çekmiyorum çünkü sosyal medya kullanmıyorum. Selfie çekenleri normal buluyorum çünkü bu çağda herkes selfie çekiyor, fotoğraf paylaşmak artık çok normal bir şey haline geldi. Herkes Instagram, Snapchat gibi uygulamalar kullanıp selfie çekiyor. Ben de selfie çekmeyi çok eğlenceli buluyorum ama kullanmıyorum" dedi.

'BİR GÜN İÇERSİNDE BOL BOL SELFİE ÇEKİYORUM'

Gezdiği yere göre çektiği selfi sayısının değiştiğini söyleyen üniversite öğrencisi Gülseda Çalış, "Ben selfie çekiyorum ama bence bu istatistiğin biraz fazla olmadı iyi bir şeyi göstermiyor. Bence psikolojik olarak insanları kötü etkiliyor. Ne kadar çok selfie çekersek, o kadar çok kusur buluyoruz kendimizde. Sosyal medyada geziniyoruz başka insanları görünce, 'Bu daha güzelmiş, şu daha güzelmiş' diyerek biz de daha fazla selfie çekmeye başlıyoruz. Ben gün içerisinde bol bol selfie çekiyorum. Bu sayı gezdiğim yere göre değişiyor. Her gün durup durup kendimizi çekmiyoruz ama güzel manzaralı bir yer vardır ya da topluca arkadaşlarımızla buluşmuşuzdur o zaman çekiyorum. Miktarı ortama göre değişiyor" diye konuştu. Üniversite öğrencisi Esra Çalış, "Ben selfie çekiyorum, anıları canlı tutmak ve ölümsüzleştirmek için güzel bir şey bence. Bu zamanda kendimizi daha çok millete ispatlamak gibi olduğu için artık eğlenmeye bakmıyoruz da sanki insanlara bir şeyler kanıtlamak peşindeyiz. Bana öyle geliyor. Sürekli olmasa da benim de öyle yaptığım bir şey. Anı için güzel ama kanıtlamak için kötü bir şey benim için. Çevremde sürekli selfie çeken 1-2 tane arkadaşım var. Sürekli her şeyi çeken arkadaşlarım var bu hoş bir şey değil. Eğlenmek yerine neden sürekli fotoğraf çekiyoruz ki?" ifadelerini kullandı.

'BEN HERGÜN SELFİE ÇEKMİYORUM'

Sürekli selfie çekenleri iyi değerlendirmediğini söyleyen Üniversite öğrencisi Bahar Taşpınar, "Ben her gün selfie çekmiyorum. Tuvalette, otobüste, iş yerinde, canım nerede istiyorsa orada selfie çekiyorum. Sürekli selfie çekenleri çok iyi değerlendirmiyorum çünkü insanlar sürekli kendilerini kanıtlama ihtiyacı içindeler. Kendimizi güzel hissetmediğimiz zaman artık ayna kullanmıyoruz, ön kamerayı açıp kendimize bakma ihtiyacı hissediyoruz bu çok güzel bir şey değil. Bir kadının veya bir erkeğin kendini sürekli görsel olarak görmesi çok iyi değil. Kocaeli'nin buradaki özel durumu nedir bilmiyorum ama Kocaeli'de biraz ataerkil bir düzen var dolayısıyla kadınlar kendilerini biraz değersiz hissediyor, kadınların aşağılandığını görüyorum. Bu da kendini ispatlamak için selfie çekme ihtiyacı getiriyor" diye konuştu.

'KOCAELİ OLMASINA ŞAŞIRDIM'

Özel bir firmada çalışan Zeynep Sena Ocak, "Arkadaş toplantılarında, doğum günü gibi etkinliklerde selfie çekiyoruz genelde. Türkiye'de kadınların en fazla selfie çektiren ilinin Kocaeli olmasına şaşırdım. İstanbul olmasını beklerdim açıkçası. İnsanlar Kocaeli'de çok fazla dış görünüşe önem veriyor. Sosyal medya da çok yaygın kullanılıyor, sosyal hayat biraz daha az burada. Bu yüzden olabilir, sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyoruz Kocaeli'de bu yüzden çok fazla selfie çekiliyor olabilirler. Ben çok fazla fotoğraf çektirmeyi sevmiyorum açıkçası bu yüzden çok fazla selfie çekmiyorum. Sürekli fotoğraf çeken arkadaşlarım var etrafımda" dedi. Emekli fabrika işçisi Yavuz Kızılgöl, "Kadınlar başımızın tacıdır. Kocaeli güzel bir şehir, manzarası bol, doğası bol. Kadınlar ondan etkileniyordur, kendilerini de seviyorlar demek ki bu yüzden fazla fotoğraf çektiriyorlar. Bu güzel bir şey, güzelleşmelerine katkısı oluyor. Yaptıkları iş normal bence" ifadelerini kullandı. Özel bir firmada çalışan Başak Sel, "Çektiğim selfie sayısı gün içerisinde değişiyor. Çalıştığım için zaten gün içerisinde çok fazla çekemiyorum ama hafta sonu bir yerlere gidiyorsak çok fazla selfie çekiyorum. Sosyal medyada paylaşırken kendimizi güzel hissediyoruz, eğer fotoğraflarımız beğeniliyorsa daha da güzel hissediyoruz kendimizi. Sanırım biraz kendimizi güzel göstermek için ya da gittiğimiz yerleri göstermek için çekiyoruz. Çevremde çok fazla selfie çeken var. Seviyoruz arkadaş grubu olarak selfie çektirmeyi" dedi.

'GÜNDE ORTALAMA 5 SELFIE ÇEKİYORUM'

Her gün selfie çektiğini belirten 9 yaşındaki Emine Miray Diler, "Günde ortalama 5 defa falan selfie çekiyorum. Bir yerlere gittiğimde, gittiğim yeri güzel bulduğumda çekmeyi seviyorum. 9 yaşındayım arkadaş çevremde de selfie çekiyoruz. Birlikte olduğumuz zamanlarda daha çok çekiyoruz. Sosyal medyada paylaşıp beğeni aldığımızda daha çok seviniyoruz. Kendimizi daha iyi hissediyoruz. Mutlu oluyoruz" diye konuştu.
DHA
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