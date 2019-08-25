24 terörist etkisiz hale getirildi
Dün icra edilen hava harekatlarıyla yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildi
|25 Ağustos 2019 12:20
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, dün icra edilen hava harekatlarıyla yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün yurt içine ve sınır ötesine yönelik hava harekatları düzenlendi.
Harekatlar neticesinde, yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Şırnak'taki terör operasyonu: 7 tutuklama
25 Ağustos 2019 13:33
|Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu
25 Ağustos 2019 13:13
|Şırnak'taki kalekol saldırısına ilişkin 3 tutuklama
25 Ağustos 2019 09:50
|Adım adım Kandil'e
25 Ağustos 2019 09:15
|Pençe-3 hakeratı kapsamında 9 terörist öldürüldü
25 Ağustos 2019 09:10
|Siirt ve Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
25 Ağustos 2019 07:20
|'Kıran Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 8 oldu
25 Ağustos 2019 06:50
|Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
24 Ağustos 2019 22:13
|Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
24 Ağustos 2019 21:38
|Çukurca'da yaralanan asker şehit oldu
24 Ağustos 2019 20:46