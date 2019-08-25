1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

24 terörist etkisiz hale getirildi

Dün icra edilen hava harekatlarıyla yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildi
 25 Ağustos 2019 12:20
Yazdır
24 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, dün icra edilen hava harekatlarıyla yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün yurt içine ve sınır ötesine yönelik hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar neticesinde, yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şırnak'taki terör operasyonu: 7 tutuklama
25 Ağustos 2019 13:33		 Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu
25 Ağustos 2019 13:13
Şırnak'taki kalekol saldırısına ilişkin 3 tutuklama
25 Ağustos 2019 09:50		 Adım adım Kandil'e
25 Ağustos 2019 09:15
Pençe-3 hakeratı kapsamında 9 terörist öldürüldü
25 Ağustos 2019 09:10		 Siirt ve Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
25 Ağustos 2019 07:20
'Kıran Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 8 oldu
25 Ağustos 2019 06:50		 Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
24 Ağustos 2019 22:13
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
24 Ağustos 2019 21:38		 Çukurca'da yaralanan asker şehit oldu
24 Ağustos 2019 20:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:35 - Avcılar'da metrobüs yangını...Yolcular tahliye edildi14:28 - 'Avrupa ülkeleri terör konusunda ikiyüzlü davranıyor'14:23 - Semt pazarlarındaki soğutma sistemi uygulaması yaygınlaştırılıyor14:15 - Okuldaki bazı dersleri profesörler verecek14:10 - Şehit polis Trabzon'da toprağa verildi13:51 - Leylekler İstanbul semalarında13:48 - Doğal sit alanında ağaçları keserek evine yol açtı, tutanak tutuldu13:36 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis memurunu yaraladı13:33 - Şırnak'taki terör operasyonu: 7 tutuklama13:30 - Hükümlüden çarşafla 3. kattan firar
13:18 - Erzurum Şehir Hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı13:13 - Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu13:12 - İzmir yolu ile 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf13:05 - Bu şehirde alt geçide girenler saatlerce vakit geçiriyor12:59 - Bekçinin de yaralandığı silahlı çatışmada 3 gözaltı12:49 - İzmir büyükşehir belediyesi'nden orman yangını açıklaması12:40 - Gülsüm anne felçli eski eşine de 'umut' oldu12:33 - Memur-sen, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk: Kimsenin Pedagojik Formasyon almasına gerek yok
Birden fazla ücret almaya veya yüksek ücretlere dur deme zamanı geldi
Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu
Çöp toplama yerine parfüm
Ak Parti'de yüzde 50 değişim beklentisi
THK, İçişleri Bakanlığı'ndan kayyum atanmasını istemiş
Memur-sen, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak
Selçuk: Okullarda özel sınıfa soruşturma açtık
Meteorolojiden 9 il için sağanak yağış uyarısı
Ücretli öğretmenlik başvurularında ihtiyaç duyulan branşlar nasıl belirlenmektedir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 1
Hayatın kaynağı 1
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 4
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 3
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 4
Metinalkan 2
bayan mı kadın mı sorunsalı 2
abd nin bizim dostumuz olması 4
Kapı önü muhabbeti 3
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
Edirne Orta Katı Atık Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 73 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam