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İzmir büyükşehir belediyesi'nden orman yangını açıklaması

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, 1 hafta önce Karabağlar ilçesinde başlayıp, Menderes ve Seferihisar ilçelerinin kırsal mahallelerine kadar ulaşan ve 53 saatte kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 5 bin hektarlık alanın etkilendiği kaydedildi
 25 Ağustos 2019 12:49
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İzmir büyükşehir belediyesi'nden orman yangını açıklaması

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, 1 hafta önce Karabağlar ilçesinde başlayıp, Menderes ve Seferihisar ilçelerinin kırsal mahallelerine kadar ulaşan ve 53 saatte kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 5 bin hektarlık alanın etkilendiği kaydedildi. Bunun 3 bin 500 hektarının ağır yanık sınıfında bulunduğu, yaklaşık 1500 hektarlık alanda ise ikinci derece yanmanın söz konusu olduğu belirtildi.

Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında, 18 Ağustos Pazar günü başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarıyla 53 saat sonra kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangında 500 hektarlık orman alanının yandığını açıkladı. Yangından sonra İzmir'de, bölgeyi yeniden ağaçlandırmak için bazı kurum ve kuruluşlar tarafından fidan bağışı kampanyaları başlatıldı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN '5 BİN HEKTAR' AÇIKLAMASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise yanan alanın büyüklüğünün, yaklaşık 5 bin hektar olduğu savunuldu. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin yangın sonrası alandan elde edilen uydu verilerini esas alarak yaptığı hesaplamalara göre, 3 gün süren yangında 5 bin hektarlık orman alanının alevlerden etkilendiği öne sürüldü. 5 bin hektarlık alanın 3 bin 500'ünün ağır yanık sınıfında olduğu belirtildi. Kalan yaklaşık 1500 hektarlık alanda ise ikinci dereceden yanma söz konusu olduğu kaydedildi. Yangın hattının kuzeyden güneye uzunluğunun 15 kilometre olarak hesaplandığı vurgulandı. Bu hesaba göre, yaklaşık olarak İzmir'in Karşıyaka ilçesi kadar (5 bin 110 hektar) büyük alanın yandığı savunuldu.

MECLİS, YANGIN YERİNDE TOPLANACAK

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce yangının yaralarının sarılması için kampanya başlatıldı. Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Meclisi'ni 30 Ağustos'ta yangın yerinde olağanüstü toplanmaya, hem felaketi yerinde görmeye hem de gerekli kararları almaya davet edeceğini söyledi. 9 Eylül'de ise İzmir'de ormanların korunması için büyük dayanışma konseri düzenleneceği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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