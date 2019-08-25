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İzmir yolu ile 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Ağustos'ta açılışını gerçekleştirdiği İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu'ndan, Kurban Bayramı'nın da olduğu 10-18 Ağustos'ta, 1 milyon 745 bin 614 araçla geçiş yapıldı
 25 Ağustos 2019 13:12
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İzmir yolu ile 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Ağustos'ta açılışını gerçekleştirdiği İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu'ndan, Kurban Bayramı'nın da olduğu 10-18 Ağustos'ta, 1 milyon 745 bin 614 araçla geçiş yapıldı.

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşüren yol hakkında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Otoyoldan 1 yılda, 3 milyar 500 milyon lira Türkiye'nin ve Türk halkının tasarrufu olacak. Bunu bireysel olarak iş seyahatine indirgediğimiz zaman 228 lira zaman kaybından, 76 lira da yakıttan tasarruf söz konusu yani toplam 304 lira tasarruf var dedi.

Yapımına 2011 yılında başlanan, 4 Ağustos 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu, bölgenin önemli ölçüde trafik yükünü taşıyor. İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşüren, 426 kilometrelik otoyoldan Kurban Bayramı'nın da olduğu 10-18 Ağustos'ta, 1 milyon 745 bin 614 araçla geçiş yapıldı.

Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından birinin İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu olduğunu belirten AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yolun inşaatının ön görülen tarihten 1 yıl önce bitiriliğini söyledi. Esgin, 426 kilometrelik otoyoldan bahsediyoruz. Dünyanın en büyük 4'üncü asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü de bu otoyolun bir parçası. Tabi normal kamu yolumuzda özellikle Bursa ile Karacabey arasında bayram dönemlerinde ve tatil günlerinde aşırı yoğunluklar söz konusu oluyordu. Hatta 15-20 kmsaate kadar trafiğin akışkanlığı düşüyordu. Bu anlamda otoyolun çok büyük bir ihtiyaç olduğu, hepimizin malumu olan bir süreçti. Şükürler olsun, bunu da zamanından 1 yıl önce bitirmiş olduk. Tabi Kurban Bayramı öncesi açılmış olması da çok büyük avantaj sağlamış oldu diye konuştu.

3 MİLYAR 500 MİLYON LİRALIK TASARRUF

Kurban Bayramı tatilinde otoyolun yoğun olarak kullanıldığını belirten Esgin, Bu veri bile bu otoyolun ne kadar elzem açılış olduğunu ortaya koymuş oldu. Bu arada çok önemli tasarruflar söz konusu oldu. Bunun hesaplamaları yapıldı. 1 yılda yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira otoyoldan Türkiye'nin ve Türk halkının tasarrufu var. Bunu bireysel olarak bir iş seyahatine indirgediğimiz zaman 228 lira zaman kaybından tasarrufumuz var. 76 lira da yakıt tasarrufu söz konusu. Yani toplam 304 lira tasarruf var. Bunun yanı sıra karbondioksit emisyonlarında çok önemli azalmalar saptadık. Araç başına yaklaşık olarak 26 kilogram karbondioksit emisyonunda azalma söz konusu oldu ve bir yılda toplam kümülatif olarak 375 bin ton karbondioksit salınımında azalma olacak dedi.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI

İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu'nun sadece insanları bir yerden bir yere ulaştıracak yol olmadığının altını çizen Esgin, Farklı açılardan otoyolu değerlendirmek gerekirse bu yol sadece insanları bir yerden bir yere ulaştıracak bir ulaşım aracı değildir. Bununla birlikte bahsettiğimiz iller İstanbul- Bursa, Balıkesir- Manisa- İzmir. Yaklaşık 25 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz ve Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasına yüzde 65 oranında katkı sağlayan bir bölgeden bahsediyoruz. Yani bu otoyol şu demektir. Bölgenin ve Türkiye'nin ekonomisine, ticaretine, tarımına, turizmine çok önemli katkılar sağlayacak. Gerçekten çok yönlü bir yatırım olarak bu otoyola bakmak gerekiyor diye konuştu.

DUBLE YOLLARDA RAHATLAMA VAR

Otoyolun açılmasından sonra özellikle bayram günlerinde ve hafta sonu tatillerinde kamu yolları ile duble yolda trafikte rahatlama olduğunu belirten AK Parti'li Esgin, şunları söyledi Bölgede trafik sorunu yarı yarıya indi. Bunun da vatandaşlarımız üzerine olumlu yönden çok büyük bir etkisi oldu. Çünkü AK Parti iktidarları 17 yıllık süreç içinde 20 bin kilometre duble yol yapan bir iktidar. Bu yönüyle de aslında ben otoyolun ücretli olmasından dolayı yapılan eleştirilere de halkımız adına da bir cevap vermek istiyorum. Biz kamu yollarını duble yolları kapatıp otoyollar açmadık. Biz kamu yollarımızla birlikte duble yolarımızla birlikte otoyollarımızı açtık. Bu yönüyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çok önemli bir dev yatırımıdır. Bütün Türk halkının gurur duyması gereken bir yatırımdır. AK Parti Bursa Milletvekili Esgin, otoyolun açılışının ardından trafik kazalarında önemli azalmanın olduğunu tespit ettiklerini de belirtti.
DHA
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