1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı
 25 Ağustos 2019 13:13
Yazdır
Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şırnak'taki terör operasyonu: 7 tutuklama
25 Ağustos 2019 13:33		 24 terörist etkisiz hale getirildi
25 Ağustos 2019 12:20
Şırnak'taki kalekol saldırısına ilişkin 3 tutuklama
25 Ağustos 2019 09:50		 Adım adım Kandil'e
25 Ağustos 2019 09:15
Pençe-3 hakeratı kapsamında 9 terörist öldürüldü
25 Ağustos 2019 09:10		 Siirt ve Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
25 Ağustos 2019 07:20
'Kıran Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 8 oldu
25 Ağustos 2019 06:50		 Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
24 Ağustos 2019 22:13
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
24 Ağustos 2019 21:38		 Çukurca'da yaralanan asker şehit oldu
24 Ağustos 2019 20:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:35 - Avcılar'da metrobüs yangını...Yolcular tahliye edildi14:28 - 'Avrupa ülkeleri terör konusunda ikiyüzlü davranıyor'14:23 - Semt pazarlarındaki soğutma sistemi uygulaması yaygınlaştırılıyor14:15 - Okuldaki bazı dersleri profesörler verecek14:10 - Şehit polis Trabzon'da toprağa verildi13:51 - Leylekler İstanbul semalarında13:48 - Doğal sit alanında ağaçları keserek evine yol açtı, tutanak tutuldu13:36 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis memurunu yaraladı13:33 - Şırnak'taki terör operasyonu: 7 tutuklama13:30 - Hükümlüden çarşafla 3. kattan firar
13:18 - Erzurum Şehir Hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı13:13 - Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu13:12 - İzmir yolu ile 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf13:05 - Bu şehirde alt geçide girenler saatlerce vakit geçiriyor12:59 - Bekçinin de yaralandığı silahlı çatışmada 3 gözaltı12:49 - İzmir büyükşehir belediyesi'nden orman yangını açıklaması12:40 - Gülsüm anne felçli eski eşine de 'umut' oldu12:33 - Memur-sen, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk: Kimsenin Pedagojik Formasyon almasına gerek yok
Birden fazla ücret almaya veya yüksek ücretlere dur deme zamanı geldi
Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu
Çöp toplama yerine parfüm
Ak Parti'de yüzde 50 değişim beklentisi
THK, İçişleri Bakanlığı'ndan kayyum atanmasını istemiş
Selçuk: Okullarda özel sınıfa soruşturma açtık
Memur-sen, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak
Meteorolojiden 9 il için sağanak yağış uyarısı
Ücretli öğretmenlik başvurularında ihtiyaç duyulan branşlar nasıl belirlenmektedir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayan mı kadın mı sorunsalı 2
abd nin bizim dostumuz olması 4
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
Günaydın 1
Metinalkan 2
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 3
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 1
EMİNE BULUT 9
radamel falcao 1
25.08.2019 galatasaray vs konyaspor maçı 1
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
Edirne Orta Katı Atık Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 73 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam