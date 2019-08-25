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Hükümlüden çarşafla 3. kattan firar

Sivas'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve saklandığı 3. kattaki evde polisleri pompalı tüfek tehdidiyle oyalayan hükümlü, yatak odasının penceresinden sarkıttığı çarşafa tutunup kaçarak kayıplara karıştı
 25 Ağustos 2019 13:30
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Hükümlüden çarşafla 3. kattan firar

Sivas'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, 3. kattaki evin yatak odasının penceresinden sarkıttığı çarşafa tutunarak polisten kaçtı.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık suçundan aranan ve 2 yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (33), dün akşam babasının Abdulvahabi Gazi Caddesi'ndeki evine gitti.

Baba H.M.K, kendilerine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle sabah polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, hükümlüyü yakalamak için eve gitti. Kapıyı açmayan İ.K, polislere, "Elimde pompalı var, kendime sıkarım, gerekirse size sıkarım." dedi.

Polisleri pompalı tüfek tehdidiyle oyalayan ve yakalanacağını anlayan İ.K, 3. kattaki evin yatak odasının penceresinden aşağıya sarkıttığı çarşafa tutunarak kaçtı.

Polisin İ.K'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Baba H.M.K, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirterek, "Eve geldi, biz de korktuk. Hanımı evden zor çekip çıkarttım. Kendimizi zor dışarı atabildik. Hanım kızının evine gitti, ben de durumu polise bildirdim." dedi.
Anadolu Ajansı
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