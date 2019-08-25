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Semt pazarlarındaki soğutma sistemi uygulaması yaygınlaştırılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların sıcaklardan etkilenmemesi için semt pazarlarında hayata geçirdiği soğutma sistemi uygulaması yaygınlaştırılıyor
 25 Ağustos 2019 14:23
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Semt pazarlarındaki soğutma sistemi uygulaması yaygınlaştırılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ilkini Turgut Özal Mahallesindeki semt pazarında uyguladığı soğutma sistemi uygulaması bu kez Yenişehir Mahallesindeki semt pazarında hayata geçirildi. Çalışmaları yerinde incelemek için pazarı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, esnafı ve vatandaşları dinleyerek görüş ve önerileri değerlendirdi.

"Aynı sistemi tüm pazarlara yayıyoruz"

Sıcak bir iklim kuşağında yer alan Şanlıurfa'da amaçlarının gerek alış veriş yapmaya gelen vatandaşları gerekse esnafın daha rahat şartlarda alış veriş yapmasını sağlamak olduğunu belirten Beyazgül, "Semt pazarımızda esnafımızı ve hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Malum, Şanlıurfa'mız sıcak iklim kuşağında yer alıyor ve bu dönemlerde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine kadar çıkıyor. Tabi insanlarımız alış veriş yapmak zorunda. Bizler de vatandaşlarımızın serin bir ortamda alış verişlerini yapabilmeleri için semt pazarlarımıza soğutma sistemlerini taktık. Geriş dönüşler noktasında da çok güzel eleştiriler aldık. Şimdi diğer kapalı semt pazarlarımızın ihalesini yaptık ve kısa sürede tüm semt pazarlarımızda aynı sistemi uygulayacağız" dedi.

Beyazgül, pazardaki incelemelerinin ardından şehrin diğer bölgelerinde büyükşehir belediyesi tarafından sürdürülen çalışmaları denetlemek üzere alandan ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı
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