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Avcılar'da metrobüs yangını...Yolcular tahliye edildi
Avcılar Şükrübey'de bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular metrobüsten tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü
|25 Ağustos 2019 14:35
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