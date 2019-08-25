İstirahatteki komiserin erken ihbarı faciayı önledi
|25 Ağustos 2019 15:12
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Antalya'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, o an karşı binadaki evinde istirahat halindeki komiserin dikkati sayesinde kısa sürede söndürüldü. Yanındaki telsiziyle 112'ye ihbarda buluna komiser, evinden eşofmanlarıyla çıkarak apartmandaki vatandaşların tahliyesini sağladı.
Mahalleyi sokağa döken yangın, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 3069. Sokak'ta saat 13.30 sıralarında 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesinde komiser olarak görev yapan Ömer Faruk Aydoğdu, istirahatte olduğu gün evinin balkonunda oturduğu sırada karşı binanın çatısından dumanlar yükseldiğini fark etti. Aydoğdu, yanındaki telsizle polis meslektaşlarına durumu bildirip, bölgeye acil olarak itfaiye ve sağlık ekipleri talep etti. Bu sırada çatının alevler arasında kaldığını gören Aydoğru, evinden eşofmanıyla çıkıp apartmana girerek vatandaşların tahliyesini sağladı. Hızlı ihbar sonucu kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Mahalleliyi sokağa döken yangında apartmanın çatı katında hasar meydana geldi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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