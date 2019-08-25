Saadet Partisi'den 'atama' ve 'mülakat' açıklaması

Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları, atama, mülakat ve güvenlik soruşturması konularına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Zeytinburnu Cevizlibağ'daki parti il başkanlığı binasında bir araya gelen Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, ellerinde "Üniversiteler işsiz üreten bir fabrika görünümünden kurtulmalıdır", "Emek ve alın teri siyasi ihtiraslara kurban edilmemelidir", "Diplomalarımız işsizlik belgemiz olmasın" gibi çeşitli dövizler taşıdı.

Grup adına konuşan Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Yasin Kalaycı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine değinerek 2019'da işi olmayanların yüzde 25'ini gençlerin oluşturduğunu ve bu gençlerden 684 bin 889'unun ise diplomalı işsiz olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Kalaycı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sisteminde kayıtlı lisans mezunu işsiz sayısının 664 bin, yüksek lisans mezunu işsiz sayısının 20 bin, doktoralı işsiz sayısının ise 889 olduğunu aktardı.

Gençlerin mezun olduktan sonra sadece işsizlik ile değil KYK borcuyla da baş başa kaldığını ileri süren Kalaycı, "Öğrenciyken bir geliri olmayan genç, devletin sağladığı öğrenim kredisine ihtiyaç duyuyor. Böylece üniversiteden borçlanmış olarak mezun oluyor. Faizlerle birlikte bu borç kısa sürede işsiz bir gencin ödeyemeyeceği boyutlara ulaşıyor." diye konuştu.

Kalaycı, üniversite mezunlarının kendi alanlarında iş bulamadıklarını ifade ederek, "Ön lisans sınavına başvuru 801 bin 095 iken 2018/2 atamasında yapılan ön lisans ataması 350'dir. Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) başvuru 1 milyon 234 bin 487 iken atama ise bin 178'dir. Yani, lisans atama oranı binde bir ve ön lisans ise 10 binde 4'tür. " dedi.

Kalaycı, kamu atamalarında ülke ihtiyacını karşılayacak şekilde kontenjan artırımına gidilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öncelikle sağlıkta sonra ise tüm alanlarda taşeron hizmet ve personel alımlarının yerine çalışma verimi kontrol edilmek üzere kamuda ihtiyaç duyulan personelin kadroyla çalıştırılması sağlanmalıdır. Mülakat sistemi derhal düzenlenmeli, itaat değil liyakat, sadakat değil ehliyet ölçülmeli ve sorgulanabilir, adil ve şeffaf bir mülakat sistemi uygulanmalıdır. Mülakat sonuçlarının ve güvenlik soruşturmasının açıklanma süreleri için limitler belirlenmelidir. Güvenlik soruşturması, mülakat sonuçlarının açıklanmasından sonra yapılmalı ve sonuçlandırılmalıdır. Sicilinde herhangi bir problem olmayanlar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması engel olmamalıdır."