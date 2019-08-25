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İstanbullular dikkat! 30 gün trafiğe kapatılacak

Çalışma sebebiyle Atatürk Caddesi ile Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı, pazartesi gününden itibaren 30 gün süreyle trafiğe kapatılacak
 25 Ağustos 2019 15:24
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İstanbullular dikkat! 30 gün trafiğe kapatılacak

Eminönü-Alibeyköy Tramvay altyapı deplase (taşıma) çalışması sebebiyle Atatürk Caddesi ile Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı pazartesi gününden itibaren 30 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı için altyapı deplasesi kapsamında Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı'nın yarından itibaren 30 gün süreyle trafiğe kapatılacağını, alternatif güzergahlardan ise trafiğin aksamadan işleyeceğini duyurdu.

Yapımı hız kazandığı belirtilen Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı'nın altyapı deplasesi Alibeyköy'de İSKİ ve İGDAŞ tarafından yapılacak. Bölgede trafiğin, Kıryokuşu Sokak, Nihan Sokak ve Ceylan Sokak üzerinden çift yönlü olarak aksamadan işleyeceği ifade edildi. Alibeyköy Atatürk Caddesi'ni transit olarak kullanacak araçların ise, alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı kullanmaları tavsiye edildi.

Raylı sistem, deniz ve lastik tekerlekli toplu ulaşım araçlarını şehrin merkezinde entegre edecek olan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın 2020'nin ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyor. Eminönü Meydanı'nda Kabataş-Bağcılar Tramvayı'na entegre olarak başlayacak olan tramvay, Unkapanı, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Eyüp, Silahtarağa gibi tarihi semtlerden geçerek Alibeyköy Cep Otogarı'na ulaşacak. Tramvay tamamlandığında Feshane, Eyüp Devlet Hastanesi, Piyer Loti Tepesi ve Alibeyköy Cep Otogarı ile güzergahtaki 3 ayrı üniversiteye raylı sistemle kesintisiz toplu ulaşım sağlanacak.

Günlük 114 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak 10 kilometrelik 14 istasyonlu tramvay ile Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı arısında yolcuk süresi 35 dakikaya düşecek. Güzergah boyunca tamamen katenersiz (enerji direği) ve havai kablo kullanılmayacak. Tramvay araçları enerjisini, iki ray arasına gömülü bir sistemden alacak. 9 noktada ise diğer ulaşım araçlarına entegrasyon sağlanacak.

Anadolu Ajansı
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