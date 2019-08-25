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Okul alışverişi telaşı başladı

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Veliler ve öğrenciler, alışveriş için mağazalara akın etmeye başladı.
 25 Ağustos 2019 15:35
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Okul alışverişi telaşı başladı

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Veliler ve öğrenciler, alışveriş için mağazalara akın etmeye başladı. Öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılı için heyecanlıyken, veliler de çanta ve kırtasiye ürünlerinin uygun fiyatlı olmasına ve çocuklarının sağlığını tehdit etmeyecek ürünler satın almaya dikkat ediyorlar.

"ALIŞVERİŞİMİZ YOĞUN"

Bu sene kızı birinci sınıfa başlayacak olan Sündüz Dağ, "Heyecanlıyız. Telaşlarımız çok. Alışverişimiz de yoğun olacak. Umarım güzel bir alışveriş olur. Şu anda bütün okul alışverişlerimizi inceliyoruz. Çantamız, ayakkabımız, kırtasiye ürünlerimiz. Her şeye bakıyoruz fiyatlar nedir ne değildir. Bu sene biliyorsunuz ekonomi biraz çalkantılı" dedi.

"GEÇEN SENE İLE BU SENE ARASINDA ÇOK FAZLA FİYAT FARKI VAR"

İki çocuğu ile okul alışverişine çıkan Ayşe Taşkıran ise, "İlk önceliğimiz çanta. Defterleri tabii öğretmenler söylediği zaman alacağız. Kalemini, silgisini, suluğunu, beslenmesini şimdi almayı düşünüyoruz hepsini. Okullar açılınca tabii bitmeyecek. Yine devam edecek. Geçen sene de gezmiştik. Geçen sene ile bu sene arasında çok fazla fiyat farkı var" diye konuştu.

"VELİLER EN ÇOK KANSEROJEN MADDE İÇERMEMESİNE DİKKAT EDİYOR"

Eminönü'nde okul çantası dükkanı olan Muharrem Vatansever, velilerin özellikle çocukların sağlığını olumsuz etkileyecek ürünlerden kaçındığını vurgulayarak, "Şu anda çok yoğunluk var. Kurban Bayramı'ndan sonra müşterilerimizin artışı söz konusu oldu. Şu an onların taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Öncelikle ilkokul birinci sınıflar başlayacağı için ortaokullardan önce. Şu anda ilk okula yönelik satışlarımız ağırlıklı oluyor. Velilerin aradıkları ortopedik olması, sırt desteğinin olması. Çantaların kumaşının kanserojen içermemesi. Sertifikaları var hepsinin. Bunlara dikkat ediliyor. Vatandaş bunları soruyor. Bu talepler doğrultusunda çantalarımızı üretiyoruz ve müşterilerimize satıyoruz." ifadelerini kullandı.

DHA
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