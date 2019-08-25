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Bekçilik hayali kuran kapıcı, parkı parkura çevirdi

ANTALYA'da bir sitede kapıcılık yapan 3 çocuk babası Mahmut Doğan, bekçi olmak için fiziksel test sınavına hazırlanıyor.
 25 Ağustos 2019 16:03
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Bekçilik hayali kuran kapıcı, parkı parkura çevirdi

ANTALYA'da bir sitede kapıcılık yapan 3 çocuk babası Mahmut Doğan, bekçi olmak için fiziksel test sınavına hazırlanıyor. Maddi imkanı olmadığı için spor salonuna gidemeyen Doğan, park içinde spor parkuru oluşturarak antrenman yapmaya başladı. Fiziksel dayanıklılık sınavındaki parkurun kopyasını kendi imkanlarıyla tasarlayan Doğan, maddi durumu yetersiz olduğu için spor salonuna gidemeyen bekçi adaylarını da parkurda çalışmaya davet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun '8 bin bekçi alınacak' açıklamasının ardından bekçilik hayali kuran adaylar, geceli gündüzlü fiziksel sınava hazırlanıyor. Yazılı sınavda başarılı olan ve fiziksel teste girmeye hak kazanan Antalyalı kapıcı Mahmut Doğan da 8 bin kişinin arasında yer almak için çaba veriyor. Bütçesi spor salonuna gitmeye yetmeyen Doğan, evinin yakınındaki bir parkı, zorlu bir parkura dönüştürdü. 15 kiloluk 3 pet su şişesi üzerine yerleştirdiği çıtadan 'engelli zıplama geçişi', lastik tamircisi bir arkadaşından aldığı 6 eski otomobil lastiğini kullanarak 'lastikli engel geçişi' ve şeker çuvalı içine doldurduğu tuğlalardan oluşturduğu '30 kilogramlı kum torbası' taşıyarak antrenmanlarını sürdürüyor. Kargılardan yaptığı 'labirent hızlı koşu' etabıyla parkuru tamamlayan Mahmut Doğan'a, kendisi gibi bekçi olma hayali kuran bekçi adayları da parkurda eşlik ediyor.

SINAV 26 AĞUSTOS

Mahmut Doğan, maddi durumu olmadığı için spor salonuna gidemediğini, bu nedenle kendi spor alanının evinin yakınında bir parkta oluşturduğunu anlattı. 26 Ağustos günü Karaman'da düzenlenecek fiziksel yeterlilik sınavına var gücüyle hazırlandığını belirten Doğan, spor salonuna ekonomik nedenlerden dolayı gidemeyen diğer bekçi adaylarını da parkurda çalışmaya davet etti.

ANTRENMAN YAPAMAYANLAR SINAVDA GERİ KALIYOR

Bekçi olmak için fiziksel yeterlilik etabının çok önemli olduğunu vurgulayan Mahmut Doğan, Bu parkuru sınava hazırlanan arkadaşlara destek olması için yaptım. Burada hep birlikte spor eğitimi yapıyoruz. Durumu iyi olmayan arkadaşlar için bunu düşündüm. Ben dahil birçok arkadaşım spor salonuna gitmek istese de günlük 30-40 lira gibi bir ücret ödemek zorunda kalıyor. Maddi durumu iyi olmayanlar eğitimsiz kalıyor, sınavda geriye düşüyor. Onlar buradan faydalansın. Günlük antrenmanlarımı yapıyorum. Fiziksel gücümün arttığını hissediyorum. 48 saniye içinde etabı tamamlamayı hedefliyorum dedi.

DİĞER BEKÇİ ADAYLARI DA BU PARKURDA ÇALIŞIYOR

Arkadaşının hazırladığı parkurda her gün antrenman yapan Mehmet Aksu ise çalışmalarına hız verdiğini söyledi. Aksu, Önceki sınavlarda süre 50 saniyeydi. Şimdi ise 48 saniyeye düşürüldü. 30 kilogram ağırlığındaki kum torbalı koşu etabı ise 2 metre uzatıldı. Bu da işimizi çok zorlaştırdı. Maddi durumu iyi olmayan arkadaşlar için güzel bir çalışma alanı oldu. Burada her gün çalışarak kendimizi fiziksel teste hazırlıyoruz diye konuştu.
DHA
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