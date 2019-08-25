1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aracı çekilen sürücü, 1'i polis, 3 kişiyi darp etti

Arnavutköy'de sokakta park halindeki otomobili çekilen bir kişi, gittiği otoparktaki görevli 2 kişi ile bir trafik polisini darp etti. Saldırgan, olay yerine gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alınırken, yaralanan polis ve otopark görevlileri hastanede tedavi altına alındı. Olay anı ise otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.
 25 Ağustos 2019 16:08
Yazdır
Aracı çekilen sürücü, 1'i polis, 3 kişiyi darp etti

Olay, 22 Ağustos Perşembe günü saat 14.30 sıralarında, Arnavutköy ilçe merkezinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi V.B, sokakta hatalı park eden bir otomobili çekici ile otoparka çekti. Aracının çekildiğini haberini alan ve kick boks antrenörü olduğu öğrenilen Muhammed E., otomobilin çekildiği otoparka geldi. Muhammed E. ile otopark görevlisi 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Olayın yaşandığı sırada otoparka gelen polis memuru V.B., aracı çekilen Muhammed E.'yi sakinleştirmek için yanına gitti. İddiaya göre aracı çekilen Muhammed E., tartıştığı polis memuru V.B.'ye de yumruk attı. Aldığı darbelerle kaşı açılan ve dişi kırılan V.B., olay yerine takviye polis istedi. Takviye ekiplerin gelmesiyle şüpheli, gözaltına alındı. Yumruklu saldırıya uğrayan trafik polisi V.B. ve 2 otopark çalışanı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralı polis memuru V.B.'ye, 10 gün iş göremez raporu verildi.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine gelen takviye ekipler Muhammed E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın meydana geldiği anlar ise, otoparkın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Muhammed E. otoparka geliyor. Muhammed E. görevlilerle tartışıyor. Şüpheli daha sonra otopark görevlisine yumruk atarak, yere düşürüyor. Görüntülerin devamında çekiciden inen polis memuru V.B. yüzünü tutuyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdı
25 Ağustos 2019 15:58		 Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
25 Ağustos 2019 14:42
Avcılar'da metrobüs yangını...Yolcular tahliye edildi
25 Ağustos 2019 14:35		 'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis memurunu yaraladı
25 Ağustos 2019 13:36
Hükümlüden çarşafla 3. kattan firar
25 Ağustos 2019 13:30		 Bekçinin de yaralandığı silahlı çatışmada 3 gözaltı
25 Ağustos 2019 12:59
Çalışmaları engelleyip, kadın polisin kolunu ısırdı
25 Ağustos 2019 12:27		 Vize dolandırıcılarına 7 bin 902 yıl hapis istemi
25 Ağustos 2019 11:28
Tartıştığı temizlik işçilerine kurşun yağdırdı: 1'i ağır 2 yaralı
25 Ağustos 2019 08:59		 Üst geçidi kullanmayan yayaya otomobil çarptı
25 Ağustos 2019 08:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:18 - 'Faizsiz Finans Sistemi'ne talep gün geçtikçe artıyor'16:13 - Kurban Bayramı'nda korunan alanlara ziyaretçi akını16:08 - Aracı çekilen sürücü, 1'i polis, 3 kişiyi darp etti16:03 - Bekçilik hayali kuran kapıcı, parkı parkura çevirdi15:58 - Uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdı15:54 - Teröristlerin HDP'li vekiller ile yakın teması ortaya çıktı15:50 - Orman ekiplerine 'devriye' talimatı15:46 - 50 kadın öğretmene Ankara'da eğitim verilecek15:43 - RTÜK, yapımcılarla 'şiddet ve istismarı' görüşecek15:40 - Zafer Haftası etkinliğinde İstiklal Marşı krizi
15:36 - Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık15:35 - Okul alışverişi telaşı başladı15:32 - Çiftliğine güneş enerjisi sistemi kurdu, borçlu çıktı15:28 - Diyarbakır'da polis merkezine EYP'li saldırı15:24 - İstanbullular dikkat! 30 gün trafiğe kapatılacak15:20 - 'Drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza15:16 - Saadet Partisi'den 'atama' ve 'mülakat' açıklaması15:12 - İstirahatteki komiserin erken ihbarı faciayı önledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk: Kimsenin Pedagojik Formasyon almasına gerek yok
Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu
Birden fazla ücret almaya veya yüksek ücretlere dur deme zamanı geldi
Memur-sen, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak
Ak Parti'de yüzde 50 değişim beklentisi
Çöp toplama yerine parfüm
THK, İçişleri Bakanlığı'ndan kayyum atanmasını istemiş
Selçuk: Okullarda özel sınıfa soruşturma açtık
Ücretli öğretmenlik başvurularında ihtiyaç duyulan branşlar nasıl belirlenmektedir?
Meteorolojiden 9 il için sağanak yağış uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kapı önü muhabbeti 3
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 1
Günaydın 1
24.08.2019 başakşehir vs fenerbahçe maçı 1
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 4
abd nin bizim dostumuz olması 4
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
leblebi 2
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 3
Metinalkan 3
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
Edirne Orta Katı Atık Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 73 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam