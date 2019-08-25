Kurban Bayramı'nda korunan alanlara ziyaretçi akını
|25 Ağustos 2019 16:13
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yapılan yatırımlarla korunan alanlara ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirtti.
Kurban Bayramı'nın da içinde olduğu 10-18 Ağustos dönemini tatil yaparak geçirenlerden 4 milyon 412 bin 418 kişinin tercihini doğadan yana kullandığını ve korunan alanları ziyaret ettiğini vurgulayan Pakdemirli, "Kurban Bayramı'nda en fazla ziyaretçi 255 bin 787 kişi ile Kocaeli'de bulunan Uzuntarla Tabiat Parkı'na yapıldı. Gaziantep'te bulunan Burç Tabiat Parkı'nı ise 213 bin 580 kişi ziyaret etti. Marmaris Milli Parkı'na da 128 bin 810 kişi ziyarette bulundu. Korunan alanlara en yoğun ziyaretçi girişi bayramın 3'üncü ve 4'üncü günü gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, Türkiye'de bugün itibarıyla 45 milli park, 247 tabiat parkı, 30 tabiatı koruma alanı ve 114 tabiat anıtının bulunduğunu kaydetti.
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