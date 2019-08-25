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'Faizsiz Finans Sistemi'ne talep gün geçtikçe artıyor'

Vatandaşı bankadan kredi almadan, altın günü modeliyle ev sahibi yapan "Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi"ne talep gün geçtikçe artıyor.
 25 Ağustos 2019 16:18
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'Faizsiz Finans Sistemi'ne talep gün geçtikçe artıyor'

Vatandaşı bankadan kredi almadan, altın günü modeliyle ev sahibi yapan "Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi"ne talep gün geçtikçe artıyor. Sektör büyüklüğü son 4 ayda ikiye katlanarak 2 milyar TL'ye ulaşırken, KTO Karatay Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Kamola Bayram, toplumda da yaygın olan kadınların yaptığı altın günlerine benzetilen bu sistemde faizsiz şekilde ev sahibi olmanın mümkün olduğuna vurgu yaptı.

Konut satışlarında son aylarda kur ve faiz odaklı yaşanan durgunluk, faizsiz sistemle konut alma talebini de artırdı. Vatandaşı birikime yönlendirerek faizsiz ev sahibi yapan 'Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi' giderek büyüyor. KTO Karatay Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Kamola Bayram, insanların temel ihtiyaçlarından biri olan konut sahibi olmanın çoğu zaman konut kredisi veya mortgage olarak bilinen uzun sureli borçlanmayı gerektirdiğini belirterek, "Böyle zaruret hali vatandaşlarımızı istemeyerek de olsa faize sürükleyebilmektedir. Bu sebepten finans sektörünün oyuncuları özellikle faizsiz finansın savunucusu olan İslam ekonomisi ve finans uzmanları bu sisteme alternatif çözümler arayışı içerisindelerdir" diyerek faizsiz finans kaynağı ile ev sahibi olmaya imkan tanıyan alternatif yöntemler hakkında bilgi verdi.

Temmuz ayında satışların yüzde 20'si "Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi" ile gerçekleşti

Vatandaşı birikime yönlendirerek faizsiz ev sahibi yapan Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi'nin giderek büyüdüğünü aktaran Bayram, "Başvuranları dayanışma yoluyla, kredi almadan ev sahibi yapan bu sistemde bir nevi altın günü stratejisi uygulanıyor. Konut almak için gruplar oluşturuluyor, yapılan kura çekimi sonrasında toplanan parayla her ay bir kişi evine kavuşuyor. Böyle alternatif yöntemlerden biri bankadan kredi almadan, altın günü modeliyle ev sahibi yapan 'Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans' sistemidir. Toplumumuzda da yaygın olan kadınlarımızın

yaptığı altın günlerine benzetilen bu sistemde ev almak isteyenler arasından 40'lı, 60'lı, 80'li, 100'lü veya 120'li gruplar oluşturuluyor. Grup üyeleri ödeme yaptıkça her ay bir ev parası birikiyor ve noter huzurunda yapılan kura ile her ay bir üyenin konut bedelinin teslimatı gerçekleşiyor. Bu yöntemle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ev sahibi olabiliyor. Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemleri ile Temmuz 2019 itibariyle ipotekli konut finansman pazarındaki satışların yüzde 20'sini gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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