Altun'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 3 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize şifa diliyorum"- "Ülkemize yönelik terör tehdidi bitene kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecek"
|25 Ağustos 2019 16:43
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Altun, teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması ve 7 askerin yaralanmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
İletişim Başkanı Altun, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 3 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize şifa diliyorum. Ülkemize yönelik terör tehdidi bitene kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.
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