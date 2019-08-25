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Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
|25 Ağustos 2019 16:48
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Murat Yetik idaresindeki 38 RC 868 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Delice ilçesi girişinde Mehmet Ciğerci'nin kullandığı 45 RY 822 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarptı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.
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