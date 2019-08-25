Osmaniye'ye çifte şehit ateşi düştü
Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ile Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz'ın Osmaniye'deki baba ocaklarına ateş düştü.
|25 Ağustos 2019 16:53
|Yazdır
Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ile Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz'ın Osmaniye'deki baba ocaklarına ateş düştü.
Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın acı haberi Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine verildi. Evli olduğu bildirilen uzman çavuşun yakınları gözyaşlarına boğulup fenalık geçirdi. Şehidin fenalık geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.
Bekar olduğu bildirilen Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz'ın Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki ailesine de şehadet haberi verildi. Şehidin yakınları gözyaşına boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bu ilçenin geçim kaynağı 'üzüm yaprağı'
25 Ağustos 2019 18:38
|Iraklı aile Türkiye'ye minnettar
25 Ağustos 2019 18:33
|Belaruslu Mühendis: Türk insanını çok seviyorum
25 Ağustos 2019 18:27
|Suruçluların Suriyeli 'öğretmen' terzisi
25 Ağustos 2019 18:21
|'Bir asrı deviren' ninenin yaşam iksiri doğal beslenme
25 Ağustos 2019 18:04
|Şehit ateşi Yozgat'a düştü
25 Ağustos 2019 17:53
|Bu evde her şey 90'lardan kalma!
25 Ağustos 2019 17:43
|Damadı evlendiğine pişman ettiler!
25 Ağustos 2019 17:38
|'Büyük Taarruz zaferi, üstün bir kurmay savaşıdır'
25 Ağustos 2019 17:08
|Bekçilik hayali kuran kapıcı, parkı parkura çevirdi
25 Ağustos 2019 16:03