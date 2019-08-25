1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ergün Atalay delegelerin ısrarını kıramadı

Aday olmamasına rağmen delegelerin ısrarla aday gösterdiği Ergün Atalay, Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanlığına tekrar seçildi
 25 Ağustos 2019 16:58
Yazdır
Ergün Atalay delegelerin ısrarını kıramadı

Türkiye Demiryolu İşçileri (Demiryol-İş) Sendikası Genel Başkanlığına Ergün Atalay tekrar seçildi.

Söğütözü'nde bir otelde düzenlenen 11. Olağan Genel Kurul'un dünkü açılışında, Atalay genel başkanlığa aday olmadığını belirterek, delegelere hitaben duygusal bir veda konuşması yapmıştı.

Atalay'ın bu kararına rağmen sendikanın 13 şube başkanı ve 240 delegesi topladıkları imzalarla Ergün Atalay'ı genel başkanlığa tekrar aday gösterdi.

Bugün yapılan seçimde, Türk-İş Genel Başkanlığını da yürüten Ergün Atalay, Demiryol-İş Sendikasının Genel Başkanlığına tekrar seçildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Memur-sen, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak
25 Ağustos 2019 12:33		 MTA 18. dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
24 Ağustos 2019 17:23
Antarktika kıtasını görüntüleyene 100 bin TL ödül
24 Ağustos 2019 15:55		 'İtfaiye birimleri İçişleri Bakanlığına bağlansın' önerisi
24 Ağustos 2019 11:58
Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu
23 Ağustos 2019 19:02		 Ankara Barosundan 'kadın cinayetleri' için yasal düzeleme çağrısı
23 Ağustos 2019 17:30
Bayındır hizmet kolunda toplu sözleşme sürecinde uzlaşılan konular
23 Ağustos 2019 15:40		 Eğitim hizmet kolunda toplu sözleşme sürecinde uzlaşılan konular
23 Ağustos 2019 15:39
KESK'ten 1 günlük grev kararı
23 Ağustos 2019 14:35		 Orman Mühendisleri Odası: Helikopterler yangın söndürmede daha faydalı
23 Ağustos 2019 11:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk: Kimsenin Pedagojik Formasyon almasına gerek yok
Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu
Birden fazla ücret almaya veya yüksek ücretlere dur deme zamanı geldi
Memur-sen, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak
Ak Parti'de yüzde 50 değişim beklentisi
Ankara Büyükşehir'den 'Çocuk Evleri' açıklaması
Çöp toplama yerine parfüm
Ücretli öğretmenlik başvurularında ihtiyaç duyulan branşlar nasıl belirlenmektedir?
Selçuk: Okullarda özel sınıfa soruşturma açtık
THK, İçişleri Bakanlığı'ndan kayyum atanmasını istemiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
once upon a time in hollywood 1
Günaydın 1
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 1
geniş aile komşu kızı' 1
25.08.2019 galatasaray vs konyaspor maçı 1
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 4
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 4
leblebi 2
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
Kapı önü muhabbeti 3
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
Edirne Orta Katı Atık Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 73 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam