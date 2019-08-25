İzmir'de yunus polisleri kaza yaptı: 4 yaralı
|25 Ağustos 2019 17:23
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İzmir'in Konak ilçesinde, Yunus ekiplerinde görevli 4 polis memuru, devriye görevi sırasında motosikletlerle kaza yaptı. Yaralanan 4 polisten 1'inin ayağı kırılırken, 1'inin de köprücük kemiğinde çatlak olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 03.00 sıralarında, Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus timlerinde görevli polis memurlarının yolda art arda kullandığı 2 motosiklet, rutin devriye görevi sırasında, sürücülerin kontrolünden çıkarak, savruldu. Kazayı görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, yaralı polis memurlarına ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.
Polislerden Necip K.'nin ayağının kırıldığı, Yusuf Y.'nin de köprücük kemiğinde çatlak olduğu diğer 2'sinde de küçük sıyrıklar bulunduğu belirtildi.
Sağlık ekiplerince ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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