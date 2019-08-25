1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt

İstanbul'daki sel sırasında tatilde olduğuna ilişkin eleştirilerle ilgili bir soruya İmamoğlu, Tatille ilgili göndermeler ne yazık ki, bitmiyor. Buna Sayın Cumhurbaşkanının katılması çok enteresan.
 25 Ağustos 2019 17:28
Yazdır
İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP il, ilçe, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle Avrasya Gösteri Merkezi'nde buluştu. İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul'daki sel sırasında tatilde olduğuna ilişkin eleştirilerle ilgili bir soruya İmamoğlu, Tatille ilgili göndermeler ne yazık ki, bitmiyor. Buna Sayın Cumhurbaşkanının katılması çok enteresan. Çünkü 1994 yılından beri 25 yıldır İstanbul'u yönettiğini kendileri, belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı dönemleri var. Yine kendi siyasi partilerinin belediye başkanları var. 25 yıldır birçok defa ne yazık ki, ölümcül seller yaşandı, onlarca insan hayatını kaybetti. Bu kadar yılı kalkıp bir güne, 40 günlük süre içerisinde bana yüklemeleri ve bunu bir tatile bağlayarak bu şekilde vatandaşa şikayet etmeleri çok üzücü, şaşırtıcı. Her şeye rağmen İstanbul'da bir sel yaşanmıştır ki, ben hemen orada oldum dedi.

YENİ OTOGARLAR İNŞA EDEREK, İSTANBUL'UN YENİ NESİL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ

Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarının tahliye edilmesi konusu ile ilgili soruya ise İmamoğlu, Otogar meselesi de bence uzun yıllar ihmal edilmiş bir süreç. Oradaki o metruk durum. İnsanların giremeyeceği pozisyondaki bir alanın İstanbul'a otogar olarak hizmet etmesi geçmiş yönetimlerin ayıbıdır. Biz bu ayıbı temizliyoruz. Hem otogarın otopark kısmını teslim alarak, şimdi de yönetimini teslim alarak. Orada hem otobüs işletmecilerini hem vatandaşı koruyacağız. Artık otogarın kira süresi dolmuştur. Belediyeye aittir. Yeni otogarlar inşa ederek İstanbul'un yeni nesil ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu otogarı da bilime, yüksek teknolojiye dönük eğitimlere adayacak bir proje hazırlığımız var. Etrafında çok güzel bir yaşam vadisi inşa ederek diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Kazandığınız üç beş belediye sizi yanıltmasın
25 Ağustos 2019 17:18		 Erdoğan, oğlunu terörden kurtaran anne ile görüştü
25 Ağustos 2019 17:13
Altun'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
25 Ağustos 2019 16:43		 HDP'li belediye hayvanlara dehşeti yaşatmış
25 Ağustos 2019 16:38
Kurban Bayramı'nda korunan alanlara ziyaretçi akını
25 Ağustos 2019 16:13		 Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık
25 Ağustos 2019 15:36
Saadet Partisi'den 'atama' ve 'mülakat' açıklaması
25 Ağustos 2019 15:16		 Ankara Büyükşehir'den 'Çocuk Evleri' açıklaması
25 Ağustos 2019 15:08
İbrahim Kalın'dan şehit askerler için başsağlığı
25 Ağustos 2019 14:52		 'Avrupa ülkeleri terör konusunda ikiyüzlü davranıyor'
25 Ağustos 2019 14:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk: Kimsenin Pedagojik Formasyon almasına gerek yok
Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu
Birden fazla ücret almaya veya yüksek ücretlere dur deme zamanı geldi
Memur-sen, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak
Ak Parti'de yüzde 50 değişim beklentisi
Ankara Büyükşehir'den 'Çocuk Evleri' açıklaması
Çöp toplama yerine parfüm
Ücretli öğretmenlik başvurularında ihtiyaç duyulan branşlar nasıl belirlenmektedir?
Selçuk: Okullarda özel sınıfa soruşturma açtık
THK, İçişleri Bakanlığı'ndan kayyum atanmasını istemiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
once upon a time in hollywood 1
Hayatın kaynağı 1
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 4
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 1
abd nin bizim dostumuz olması 4
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 4
25.08.2019 galatasaray vs konyaspor maçı 1
bayan mı kadın mı sorunsalı 2
Metinalkan 3
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
Edirne Orta Katı Atık Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 73 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam